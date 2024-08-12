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Haziranda toplam ciro arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı haziran ayında yıllık yüzde 58,0 arttı.

Haber Merkezi
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Haziranda toplam ciro arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 41,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 103,5 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 58,5 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 76,1 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 1,8 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı haziran ayında aylık yüzde 1,8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,5 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 12,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 1,3 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı.

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