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Ticaret satış hacmi azalırken, perakende satış hacmi arttı

Haziran ayında ticaret satış hacmi yıllık %1,1 azaldı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 8,6 arttı.

Haber Merkezi
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Ticaret satış hacmi azalırken, perakende satış hacmi arttı
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TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,5 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 8,6 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 1,0 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,7 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,7 arttı.

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