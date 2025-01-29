Hedef Yatırım Bankası, portföy saklama hizmeti sağlama yetkisi aldı

2024 yılında bankacılık faaliyetlerine başlayan Hedef Yatırım Bankası, aynı yıl içinde sermaye piyasalarında da faaliyet göstermek ve sahip olduğu birikim ve tecrübeyi yatırım hizmetlerinde kullanmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan kapsamlı bir yetki belgesi almıştı. Banka şimdi de portföy saklama alanında da faaliyet gösterebilmek için gerekli prosedürleri tamamlayarak ürün yelpazesini genişletti.

Altyapı, yazılım ve personel ihtiyaçlarını karşılayarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan faaliyet izni alan Hedef Yatırım Bankası, herhangi bir bankanın iştiraki olmayan ve bağımsız portföy yönetim şirketlerine hizmet veren bir saklamacı kuruluş olmayı hedefliyor. Son yıllarda sektörde ortaya çıkan önemli bir boşluğu doldurmak amacıyla deneyimli ekibiyle ve Hedef Holding’in sağladığı pozitif sinerjiyle yola çıkan banka, önümüzdeki dönemde portföy yönetim şirketlerine fon saklama hizmetinin yanı sıra fon operasyon hizmeti de sunmayı planlıyor.

Kolektif saklama ve fon operasyon hizmetlerinin yanı sıra, portföy yönetim şirketlerinin yönettiği bireysel portföyler için de saklama hizmeti sunacak olan Hedef Yatırım Bankası, API bazlı ana bankacılık sistemiyle uygulama üzerinden uzaktan müşteri edinimi amaçlayan servislerini açarak portföy yönetim şirketlerine entegrasyon imkânı sağlıyor.

Tüm bu gelişmelerin, Hedef Yatırım Bankası’nın kârlılık ve mali yapısı üzerinde de pozitif bir etki yaratması bekleniyor. Bankanın sermaye gerektirmeyen faaliyetleri arasında önemli bir yere sahip olan saklama hizmeti, banka için sabit bir gelir kaynağı yaratıyor.