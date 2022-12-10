İBB 11 bin taksiye yaptırım uyguladı

Buğra Gökçe’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, yaptırım sebeplerinin yarısından fazlasını (25 bin 962) yol ve yolcu seçme/kısa mesafe şikayetleri oluşturdu. Kaba davranış 5 bin 958, yolcunun dolandırılması şikayetlerineyse 5 bin 107 yaptırım uygulandı.

Gökçe, "Ek olarak Emniyet güçleri ve saha ekiplerimiz tarafından 5-10 Aralık arası yapılan denetimler sonucunda usulsüzlük tespit edilen 312 taksi bağlanarak taksi hizmetinden süreli olarak men edilmiştir" açıklamasını yaptı.

İBB genel sekreter yardımcısı, "İstanbul hak ettiği güvenli, nitelikli, konforlu taksi hizmetine ulaşana kadar çalışmalarımız devam edecek. Hedefe ulaşmamızda en önemli unsur İstanbulluların aktif katılımı" diye yazdı.