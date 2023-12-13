İBB, metro ve tramvay araçları için 230 milyon euro dış borç alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin aralık ayı üçüncü oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Meclis'te, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü, Kadıköy-Kaynarca-Sabiha Gökçen ve Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda kullanılması amacıyla 100 metro aracının temini ve işletmeye alma işi için dış borçlanma talebinde bulundu.

Müdürlük tarafından meclise gönderilen yazıda, 100 aracın 64'ünün M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda, 36'sının ise M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda kullanılmasıyla 2,5 milyonu aşan yolcuya hizmet edileceği kaydedildi.

Oy birliğiyle kabul edildi

Araç teminiyle Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın sefer sıklığının 5 dakika olmasının sağlanacağı belirtilen yazıda, "Mevcut haliyle saatte 70 bin yolcu kapasiteli Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın yolcu sayısında yüzde 26 oranında, yolcu şikayeti sayısında ise 15 kat artış meydana geldiği, mevcut tren setinin daha yoğun kullanılmasına ve bakımlarının sekteye uğramasına bağlı olarak arıza sayılarında artışlar meydana gelebileceği gibi problemler öne çıkmaktadır. Proje sayesinde bu problemlere çözüm eşliğinde sefer sıklığının 5 dakikadan 4 dakikaya düşürülmesiyle hizmet iyileştirilmesinin yanı sıra yüksek trafik sıkışıklığının, hava ve gürültü kirliliğinin ve karbon emisyonlarının önemli ölçüde azaltması ve yolculara daha güvenli ulaşım hizmeti sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Proje için ek finansmana ihtiyaç duyulduğu dile getirilen yazıda, proje için 230 milyon euro, KDV ve sigorta primi tutarı da eklenerek dış borçlanma yapılabilmesi istendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından incelenen teklif, 150 milyon euro, KDV ve sigorta primi tutarı da eklenerek dış borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanına yetki verilmesi şeklinde revize edildi. Revize edilen haliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.

34 tramvay aracı için de dış borç alınacak

İBB Meclis’inde, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğü, 5. Nesil Yerli Tramvay Aracının Üretilmesi Projesi kapsamında, Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda kullanılmak üzere 34 tramvay aracı için dış borçlanma talebinde bulundu.

Müdürlüğün yazısında, proje kapsamında yüksek tabanlı tramvay araçlarının kullanıldığı hat için yeni araç teminiyle 48 yıl kullanımıyla ömrünü dolduran eski araçların hattan çekilmesinin sağlanacağı belirtildi. Yazıda, bu projeyle hizmet iyileştirilmesinin yanı sıra yüksek trafik sıkışıklığının, hava ve gürültü kirliliği ile karbon emisyonlarının önemli ölçüde azaltılacağı, yolcular için de daha güvenli ulaşım hizmeti sağlanacağı vurgulandı.

Proje için ek finansmana ihtiyaç duyulduğu kaydedilen yazıda, 34 tramvay aracı için 79 milyon 900 bin euro, KDV ve sigorta primi de eklenerek dış borçlanma talep edildiği aktarıldı. Mecliste oylanan madde oy birliğiyle kabul edildi.