İBB’den dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği! Başvurular başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, dar gelirli emekliler için 10 bin TL pazar desteği vereceklerini açıkladı. İmamoğlu başvuruların 30 Ekim'de başlayacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli emekliler için 10 bin TL pazar desteği vereceklerini duyurdu.
İmamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama:
"Çarşı pazar ateş pahası; emeklimiz, dar gelirlimiz zorda. İBB olarak biz yanlarındayız. Dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği veriyoruz. 30 Ekim’de başvurular başlıyor."
Çarşı pazar ateş pahası; emeklimiz, dar gelirlimiz zorda. İBB olarak biz yanlarındayız. Dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği veriyoruz. 30 Ekim’de başvurular başlıyor. pic.twitter.com/f6m01UyBb8— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 26, 2024