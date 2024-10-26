  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İBB’den dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği! Başvurular başlıyor
Takip Et

İBB’den dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği! Başvurular başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, dar gelirli emekliler için 10 bin TL pazar desteği vereceklerini açıkladı. İmamoğlu başvuruların 30 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İBB’den dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği! Başvurular başlıyor
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli emekliler için 10 bin TL pazar desteği vereceklerini duyurdu.

İmamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama:

"Çarşı pazar ateş pahası; emeklimiz, dar gelirlimiz zorda. İBB olarak biz yanlarındayız. Dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği veriyoruz. 30 Ekim’de başvurular başlıyor."

Ekonomi
Marmaray 11 yaşında... Bakan Uraloğlu: Marmaray günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet veriyor
Marmaray 11 yaşında... Bakan Uraloğlu: Marmaray günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet veriyor
Balıkçıların umutlu hamsi bekleyişi
Balıkçıların umutlu hamsi bekleyişi
Manavgat’ta yer fıstığı hasadı zamanı! Üreticiler fiyatlardan şikayetçi
Manavgat’ta yer fıstığı hasadı zamanı! Üreticiler fiyatlardan şikayetçi
Asgari ücret tartışmaları hız kazandı: Ekonomistler ne diyor?
Asgari ücret tartışmaları hız kazandı: Ekonomistler ne diyor?
TESK Başkanı Palandöken: Esnafın düzlüğe çıkabilmesi için devlete olan borçlarda yapılandırma şart
Esnafın devlete olan borçları için kapsamlı yapılandırma istedi
Mehmet Şimşek, ABD’de Hazine Bakanı Yellen ve IMF’den Gopinath ile görüştü
Mehmet Şimşek, ABD’de Hazine Bakanı Yellen ve IMF’den Gopinath ile görüştü