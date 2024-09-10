İflas, işten çıkarma riski arttı: İlk yedi ayda yaklaşık 15 bin şirket kapandı

Binlerce şirket yüksek enflasyon, kur seviyesi, elektrik ve gaz fiyatlarına yapılan zamlar ve azalan ihracat siparişleri nedeniyle zor durumda iken; işten çıkarma, konkordato ve kapanma dalgası da yayılıyor. TOBB verilerine göre, ilk yedi ayda yaklaşık 15 bin şirket kapanırken, bu sayı geçen yıla göre yüzde 28 artışa işaret etti.

İnşaat ve tekstil, konkordato listesinin tepesinde

Bununla birlikte konkordatotakip.com sitesince derlenen verilere göre ise, bu yılın ilk sekiz ayında, 982 şirket için konkordato sürecinde geçici mühlet kararı alınırken, bu sayı neredeyse geçen yılın tamamında alınan geçici mühlet kararının iki katına denk geliyor. Veriye göre, ilk sekiz ayda 58 şirket için iflas kararı verilirken, geçen yılın tamamında bu sayı 65 olmuştu. İnşaat ve tekstil, konkordato listesinin tepesinde yer alan sektörler olarak dikkat çekiyor.

"Gemi bu şekilde yüzemez"

Çorum’da üretim yapan 3F Tekstil de konkordato başvurusunda geçici mühlet kararı alan şirketler arasında yer alıyor. İsminin kullanılmasını istemeyen 3F yetkilisi yaptığı açıklamada, “Faizler bir anda yüzde 60-70’leri görünce, bu iş dünyasının kaldıramayacağı bir durum haline geldi. Firmalar borcu yönetememeye başladı. Türkiye’nin bozuk enflasyonunun bedelini iş dünyası ödedi” diye konuştu.

Çorum’daki bir iplik fabrikasının ortaklarından Bülent Demirci, “öngörülemezlik” olarak tanımladığı ekonomik şartlar nedeniyle birkaç ay önce işyerini kapattıklarını söyleyerek, “Geçmişte de zaman zaman üretim duruşlarımız oluyordu. Fakat bu sefer durum vahim... Borcumuz yok ama özsermayeden yiyorduk. Gemi bu şekilde yüzemez” dedi.

27 yıllık işini ayakta tutmak için çabalıyor

Çorum’daki fabrikasında global moda markası Zara için üretim yapan Doğan Duman, 27 yıllık işini ayakta tutmak için çabaladığını anlattı. Duman’ın organize sanayi bölgesindeki fabrikasında çok sayıda dikiş makinesi kenara itilmiş, atıl şekilde beklerken; dışarıda ise kapısına kilit vurulmuş fabrikalar ve “satılık” tabelaları dikkat çekiyor. Fabrikasının ancak yüzde 60 kapasite ile çalıştığını ve geçen yıl 300 olan çalışan sayısını 210’a düşürmek zorunda kaldığını belirten Duman, “Artan enerji maliyetleri ve kurun yerinde saymasıyla beraber siparişler de giderek azalıyor” dedi.