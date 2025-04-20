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IIF Başekonomisti Robin Brooks: Türkiye’den sermaye kaçışı hızlandı!

Uluslararası finans çevrelerinde saygın bir isim olan ekonomist Robin Brooks, Türkiye’deki son siyasi gelişmelerin ardından yabancı yatırımcıların ülkeden hızla çekilmeye başladığını iddia etti.

Haber Merkezi
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IIF Başekonomisti Robin Brooks: Türkiye’den sermaye kaçışı hızlandı!
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Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, Türkiye ekonomisiyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bloomberg WFII verilerini paylaşan Brooks, 19 Mart’taki siyasi gelişmelerin ardından Türkiye’den ciddi portföy çıkışları yaşandığını belirtti.

Özellikle Türk tahvillerinden büyük sermaye çıkışı olduğuna dikkat çeken Brooks, grafiklerle desteklediği açıklamasında, hisse senetlerinden de çıkışların yüksek olduğunu ancak bu çıkışların borçlanma araçlarındaki kayıplara kıyasla daha sınırlı kaldığını ifade etti.

Büyük çaplı sermaye hareketleri başladı

Robin Brooks, yaklaşık bir ay önce başlayan hükümet karşıtı protestolarla birlikte büyük çaplı sermaye hareketlerinin başladığını ve bu sürecin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı (TCMB) yoğun döviz müdahalelerine zorladığını belirtti.

“Türk Lirası son bir aydır ABD Doları karşısında tamamen sabitlenmiş durumda. Ancak bu kur seviyesi anlamını yitirmiş durumda. Çünkü Merkez Bankası, Lira’yı serbest bırakmamak için rezerv yakıyor” dedi.

"Arjantin ve Türkiye dönüşümlü para birimi krizi yaşıyor"

Brooks, 2018 yazında ABD-Çin ticaret savaşlarının tırmandığı dönemde Arjantin ve Türkiye’nin dönüşümlü para birimi krizleri yaşadığını, o dönem yaşananların gelişmekte olan ülkeleri etkileyen büyük bir satış dalgasına yol açtığını hatırlattı.

“2025 yılı da benzer bir tabloyu andırıyor. Bir ülke sakinleşirken diğeri sarsılıyor. Ancak bu tür kriz döngüleri genellikle yayılma etkisi yaratıyor” değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye’ye olan güven zedelendi"

Robin Brooks, Türkiye’deki siyasi gerilimin ve süregelen protestoların, yabancı yatırımcının Türkiye’ye olan güvenini zedelediğini belirtti. Sermaye kaçışının ve döviz müdahalelerinin bu şekilde devam etmesi durumunda, Merkez Bankası’nın rezerv pozisyonunun daha da zayıflayabileceği uyarısında bulundu.

Son olarak, “Bu kaçıncı kriz?” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dolaylı bir çağrıda bulunan Brooks, ekonomik göstergelerin alarm verdiğini ve mevcut politikaların sürdürülebilirliğinin tartışmalı hale geldiğini ima etti.

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