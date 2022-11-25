İkinci girişimcilik şubesi İzmir’de üçüncüsü Ankara'da

Şebnem TURHAN / İZMİR

İş Bankası, geçen yıl sonu İstanbul’da faaliyete soktuğu girişimcilik şubesinin ikincisini İzmir’de açtı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İzQ işbirliğiyle açılan ikinci girişimcilik şubesinin ardından bu yıl sonu veya 2023 Ocak başı üçüncü girişimcilik şubesini Ankara’da açacaklarını söyledi. Aran, İstanbul’daki girişimcilik şubesinin 1 yılda 500’ü aşkın müşteriye ulaştığını dile getirdi.

Şubenin açılışı, önceki gün İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, İzmir Ticaret Odası ve İzQ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile girişimcilik ekosisteminden paydaşların katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. Aran, açılışta yaptığı konuşmada yeni ekonominin yapı taşları olarak gördükleri girişimciliğin odaklandıkları stratejik alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, girişimcilik ekosistemine verilen her desteğin ve başarılı her bir girişimin aynı zamanda girişimciliğin kariyer yolu olarak görülmesine, dolayısıyla istihdama da katkı sağladığını söyledi. Aran, “Biz de ülkemizin iktisadi kalkınmasında finansman ayağında katkı vermenin yanında, girişim hızlandırma programlarından fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarımda girişimciliğe kadar ‘girişimcinin kazandığı yerde toplum daha çok kazanır’ anlayışıyla, ekosistemin tüm kesimlerine dokunuyoruz” dedi.

Hayal varsa ekonomik başarı gelir

Aran, şöyle konuştu: “Bugün genç girişimcilere tavsiyem; yaptıkları girişimden faydalanmayı, para kazanmayı hedefl emeleri değil, asıl o girişimle neyi değiştirmek istediklerini belirlemeleri ve neyi başarmak istediklerini hayal etmeleridir. Hayal varsa ekonomik başarı gelir. Sadece para kazanmak için başlayan bir girişim, uzun soluklu olmaz. Girişimcilerin en büyük kıymeti bir hayale, ülkemiz için bir hayale sahip olmaktan gelir. Biz girişimcilik şubelerimizi girişimcilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak, bankacılık ürün ve hizmetlerini sunmak için değil; girişimcilerimizin büyümesine, hayallerine ulaşmalarına yardımcı olacak şekilde İş Bankası’nın gücünü girişimcilerimize vakfetmek için açıyoruz.” İlk Girişimcilik Şubesi’ni geçtiğimiz yılın sonunda İstanbul’da açtıklarını hatırlatan Aran, bu şubelerin girişimcilik dünyası için bir finans hub’ı olmasının yanı sıra onların birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirebilecekleri bir yer olduğunu ifade etti. İlk Girişimcilik Şubesi’ni geçtiğimiz yılın sonunda İstanbul’da açtıklarını hatırlatan Aran, bu şubelerin girişimcilik dünyası için bir finans hub’ı olmasının yanı sıra onların birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirebilecekleri bir yer olduğunu ifade etti. Aran, İstanbul Girişimcilik Şubesi’nin bir yılda toplamda 500’ü aşkın müşteriye ulaştığını söyledi.

Dünyanın girişimcilik hublarından biri olacak

İzQ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de konuşmasında, İzmir’in yeni teknolojilere adaptasyon yeteneğinin genç nüfusuyla bir araya geldiğinde, girişimcilik açısından son derece elverişli bir iklime sahip olduğunu söyledi. Özgener, İş Bankası’nın, girişimcilere özel olarak açtığı İstanbul Girişimcilik Şubesi’nin ikincisini, İzQ Girişimcilik Merkezi’nin içinde hayata geçmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Özgener “Güçlü ortaklarımız ile yola çıktığımız projemizin, İş Bankası gibi önemli bir paydaş ile başlattığımız iş birliği sayesinde daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bizler; başından beri İzmir’in yerel büyümesinin ve ekonomik kalkınmasının en önemli yollarından birisinin girişimcilik ve inovasyondan geçtiğine inanıyoruz. İzmir’i önce Akdeniz’in, daha sonra da dünyanın girişimcilik hublarından biri haline getirmek istiyoruz” dedi.