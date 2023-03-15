İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi başladı

İZMİR / EKONOMİ



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Mart tarihlerinde “Yeniliğe Davet” sloganıyla düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi bugün başladı. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sabah Gençlik Forumu ile başlayan kongrenin açılış oturumu Saat 15.00’de gerçekleştirilecek.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in açılış konuşması ile başlayacak olan oturumda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Doç. Dr. Selin Sayek Böke, Araştırmacı Yazar Bekir Ağırdır, Türk Girişim ve İş Dünyası (TÜRKONFED) Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, Siyasetçi Yazar Gülsün Bilgehan, Bilkent Üniversitesi’nden iktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, İktisatçı Yazar Dr. Serdar Şahinkaya, Sanatçı Aktivist Sir Bob Geldof katılacak.

7 gün sürecek kongre Türkiye ve dünyanın saygın bilim insanları ve uzmanlarını bir araya getirecek. Prof. Dr. Andrew McAfee, Sir Bob Geldof, Prof. Dr. Francis Fukuyama, mimar Hiroyuki Unemori, Prof. Dr. Ian Goldin, Joschka Fischer, Prof. Dr. Michio Kaku, Prof. Dr. Thomas Faist, Prof. Dr. Timothy Garden Ash, Prof. Dr. Vandana Shiva kongrede konuşma yapacak isimler arasında yer alacak. Kongrede 70’e yakın konuşmacı, birçok kapsamlı sunum yapacak.

Kayıtlar “İktisat Kongresi” uygulamasından yapılıyor

Sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülen kongreye katılabilmek için “İktisat Kongresi” uygulamasını indirerek ilgili güne kayıt yaptırmak gerekiyor. Uygulama üzerinden alınan karekodlar ile etkinlik alanına giriş yapabilecek.

Uygulama aracılığıyla kongre çerçevesinde yapılacak tüm etkinliklerle ilgili bilgilere ulaşılabiliyor. Kullanıcılar ayrıca, tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak Melike Şahin, Evgeny Grinko ve Kardeş Türküler konserleri için de bilet alabiliyor. “İktisat Kongresi” uygulaması, hem Apple Store hem de Google Play’den cep telefonu ve tabletlere indirilebiliyor.