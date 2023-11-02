İklimlendirme sektörü ihracatta 10 milyar doları 2028’de aşacak

HÜSEYİN GÖKÇE / ANTALYA

İklimlendirme sanayicileri, sektörün 2028 yılı yol haritasını belirlemek üzere Antalya’da bir araya geldi. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Mehmet Şanal, iki günlük toplantının açılışında sektörün geneline yönelik bir değerlendirme yaptı. İSİB’in sektörel konularda ulusal ve uluslararası faaliyetlerini anlatan Şanal, Son 45 günlük periyotta 6 uluslararası aktivite düzenlediklerini söyledi. Sektörün geçen yılın tamamında 6 milyar 680 milyon dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan Mehmet Şanal, bu yıl ocak-ağustos döneminde 4 milyar 755 milyon dolar olan ihracatın ekim sonu itibarıyla 6 milyar doları aştığını bildirdi. Şanal geçen yıl 7 milyar 199 milyon dolar olan ithalatın bu yıl ocak-ağustos döneminde 5 milyar 380 milyon dolar olduğunu kaydetti. İklimlendirme sektörünün yüzde 9 büyüme ile yola devam ettiğinin altını çizen Mehmet Şanal, ekim sonunda 6 milyar dolara ulaşan ihracatın kalan iki ayda 600’er milyon dolarlık seviye ile yılı 7,2 milyar dolarda kapatmasını beklediklerini bildirdi. Özellikle pandemi döneminden sonra ihracatın ithalatı karşılama oranının bir miktar düştüğünün altını çizen Mehmet Şanal, sektörün ısıtma tarafının çok güçlü olmakla birlikte, soğutucu akışkanları ile soğutma kulelerinde sıkıntı olduğunu kaydetti.

“Yeniden dış ticaret fazlası vermeye doğru gidiyoruz”

Türk iklimlendirmecilerinin dünya iklimlendirme ticaretinden aldığı payın giderek arttığını dile getiren Şanal, son 4 yılda dünyadaki ticaret hacminin yüzde 13 büyüdüğünü vurguladı. Buna karşılık Türk iklimlendirme sektörünün ihracatının yüzde 45 ile dünyanın çok üzerinde bir performans gösterdiğine dikkat çeken Şanal, klimanın yüzde 66, havalandırmanın ise yüzde 60’lık büyüme başarısı yakaladığını söyledi. İhracatın ithalatı karşılama oranının 2019’da yüzde 98,6 düzeyinde olduğunu ifade eden Mehmet Şanal, pandemiyle birlikte açığın arttığını, karşılama oranının 2020’de yüzde 86,2’ye indiğini kaydetti. Şanal, Ağustos sonunda yüzde 88,4 olan karşılama oranının yılı yüzde 92’lerde kapatmasını beklediklerini aktardı. Türkiye’nin dünya genelinde en çok ithalat yapan ülkeler sıralamasında 21’inci olduğu bilgisini veren Şanal, bir dönem 25 olan ihracat sıralamasının ise 19’unculuğa yükseldiğini bildirdi. İSİB olarak sektörün 2028 yılı hedeflerini ve yol haritasını belirlemek üzere üyelerin görüşlerini alacaklarını belirten Şanal, 2028 yılı ihracat hedefinin 400 milyar dolar olduğuna vurgu yaptı. Şanal sektörün 2028 ihracat hedefinin ise 10,6 milyar dolar olarak açıkladı.

“Yeni hedef Kuzey Amerika olmalı”

En büyük ihracat pazarının AB ve diğer Avrupa ülkeleri olarak göründüğüne değinen Şanal, ihracatta pazar çeşitlemesinin önemine işaret etti. Dünya ithalatının yüzde 23’ünü Kuzey Amerika ülkelerinin yaptığını söyleyen Mehmet Şanal, Türkiye’nin bu pazardaki payının sadece binde 1,3 olduğunu vurgulayarak, sektörün bu alana yoğunlaşmasını önerdi. Avrupa Yeşil Mutabakatı sonrasında birçok ülkenin ticaret politikalarında değişim olduğuna vurgu yapan Mehmet Şanal, “Avustralya, Macaristan, İran, Belçika, Sırbistan, Romanya ihracatımızın düştüğü ülkeler. Rusya pazarını sıkı takip etmemiz lazım, tek başına Afrika kıtasından daha fazla ithalat yapıyor” diye konuştu.

■ Fatih Keresteci: Güven sorunu olduğu için tedavi süreci uzayabilir

Açılış oturumunun ardından ekonomist Fatih Keresteci güncel ekonomik duruma yönelik bir değerlendirme yaptı. Türkiye’nin yeni dönemde ekonomide Ortodoks politikalara dönüş yaptığını belirten Fatih Keresteci, Mayıs sonu itibarıyla “Türkiye’nin duvara çarpma ihtimali azaldı ve kara göründü” diye düşünmeye başladığını bildirdi. Yeni ekonomi yönetiminin politikalarının yavaş yavaş meyvesini vermeye başladığını dile getiren Keresteci, “Ancak güven sorunu olduğu için tedavi süreci biraz uzayabilir” dedi.

Sıkı para politikasının 2024’ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörüsünü paylaşan Keresteci, “Yatırımın artması için güven ortamının da artması lazım” diye konuştu. Otomobil ve konut satışlarındaki değişimi değerlendiren Keresteci, 600 bin otomobilden 200 bininin yatırım amaçlı alındığını bildirdi. Son dönemde konut satışlarında durgunluk olmakla birlikte beklenenin aksine fi yatların düşmeyeceği öngörüsünde bulunan Keresteci, bunu da konut açığına bağladı. Toplantıda, Prof. Dr. Emre Alkin ‘Şirket yönetimlerinde kuşak çatışması’, Prof. Dr. Tolga Akçura da Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm’ başlıklı birer sunum yaptılar.