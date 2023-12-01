İktisatçı Mahfi Eğilmez paylaştı: Türkiye'nin kredi notları ne anlama geliyor?

S&P Reyting Kuruluşu, Türkiye'ye verdiği kredi notunu B olarak korurken geleceğe ilişkin görünümü durağandan pozitife yükseltti.

İktisatçı Mahfi Eğilmez gelişmeye ilişkin değerlendirmesini X hesabı üzerinden yaptı. Eğilemz, “Faiz ve KKM konusunda atılan rasyonelleşme adımlarıyla başlayan olumlu değişim devam ederse ülkeye kaynak girişi başlayabilir” ifadesini kullandı.

Mahfi Eğilmez bir başka mesajında, üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun (S&P, Moody's ve Fitch) Türkiye notlarının yer aldığı bir tablo paylaştı. Tabloda kredi notlarının ne anlam taşıdığı ve hangi yatırım kategorisine karşılık geldiğine ilişkin bilgiler yer aldı.

Buna göre; S&P’nin B+ notu ‘Yüksek Spekülatif Düzey’ anlamına gelirken, yatırım kategorisi olarak ise 'Düşük Düzey’de yer aldı. S&P’nin notu Yatırım Eşiği’nin hemen altında yer aldı.

Moodys’in B3 notu da benzer şekilde ‘Yüksel Spekülatif Düzey’de kalıyor, yatırım olarak da 'Düşük Düzey’e karşılık geliyor.

Fitch’in B olarak açıkladığı Türkiye notu da 'Yüksek Spekülatif Düzey' açıklamasına karşılık gelirken, yatırım seviyesi olarak 'Düşük Düzey’in içinde yer alıyor.