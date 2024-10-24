İlaca zam geldi! İlaç fiyatlandırmasındaki Euro kuru yüzde 23,5 oranında artırıldı

Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri, 2024 yılı Ekim ayında yüzde 23,5 artırılarak, yeni dönemsel Euro değeri 21,6721 TL olarak belirlendi.

Bazı ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kâr oranları, depocu kârı 328 TL’ye kadar olan kısmı için (328 TL dâhil) yüzde 8, eczacı kârı yüzde 28; 328 - 657 TL arasında kalan kısmı için (657 TL dâhil) depocu kârı yüzde 6, eczacı kârı yüzde 18; ve 657 TL üstünde kalan kısmı için depocu kârı yüzde 3, eczacı kârı yüzde 13 olacak.

Barem değeri de Euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi

Habertürk'te yer alan habere göre kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de Euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL ve diğer ürünlerde ise 39,05 TL oldu.

Yeni Euro değerine göre hesaplanan beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri, 2025 yılı için de uygulanmaya devam edecek.

Söz konusu karar 25 Ekim 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.