İlaçlar bulunamıyor! Firmalar ve ecza depoları sevkiyatları durdurdu

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, her yıl kur güncellemesi öncesinde yaşanan ilaç bulamama sorununa dikkat çekerek, ilaç firmaları ve ecza depolarının sevkiyatları durdurduğunu ya da azalttığını söyledi.

İlaca erişim sorunu yaşanıyor

Saydan, eczacıların elindeki kısıtlı ilaçları "birer kutu" dağıtarak idare etmeye çalıştığını belirtti ve durumun sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ilaçta avro kurunun yılda sadece bir kez güncellenmesi nedeniyle her güncelleme öncesi ilaca erişim sorunu yaşandığını ifade etti.

"Hastaların ilaçsız kalmasını engellemeye çalışıyoruz"

Saydan, eczacıların yaşadığı zorluğu şöyle anlattı:

- Zam haberi ile birlikte ilaç firmaları sevkiyatlarını durduruyor ya da azaltıyor. Ecza depoları da aynı şekilde ilaç arzını azaltıyor hatta bazı ilaçlarda tamamen kesiyor. Eczacılar olarak elimizdeki kısıtlı sayıda ilacı hastalarımıza birer kutu dağıtarak onların ilaçsız kalmasını engellemeye çalışıyoruz... Sürdürülebilir olmayan bu durumda ne kadar daha idare edebileceğimizi biz de bilmiyoruz.

"Sorun kamu maliyesini de etkiler"

İlaç bulamama sorununun sadece hastaları değil, kamu maliyesini de etkileyeceğini belirten Saydan, 3 aylık dozda ilaç temin edemeyen raporlu hastaların tekrar reçete yazdırmak için sağlık tesislerine başvurmak zorunda kalacağını kaydetti:

- Bu da sağlık kurumlarında fazladan bir yığılmaya yol açarak hizmette aksamalara sebep olduğu gibi hem vatandaşa hem de devlete ekstra mali yük getirecektir.

"İlaç euro kuru ile gerçek euro kuru arasında büyük fark var"

Saydan, sorunun kaynağının ilaç euro kuru ile gerçek euro kuru arasındaki büyük fark olduğunu yineleyerek, yetkililere "bir an önce duruma müdahale ederek ilaç arzını normal seyrine çevirmesi" çağrısında bulundu.