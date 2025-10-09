Eczanelerde ilaç krizi: Kur beklentisi tedarik zincirini etkiliyor

Türk Eczacıları Birliği, ilaç fiyatlarının euro kuruna bağlı olarak yılda bir kez güncellenmesinin tedarik zincirinde aksamalara neden olduğuna dikkat çekti.

Birlikten yapılan açıklamada "Bu nedenle fiyat güncellemelerinin yıl içine yayılması ve birkaç defa yapılması, bu sorunun önemli ölçüde önüne geçecektir" denildi.

Açıklamada eczanelerde ilaç tedarik sürecinde ve halkın ilaca erişiminde son dönemde ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meslektaşlarımız, bazı ilaç gruplarına hiç erişemezken, bazılarına ise son derece kısıtlı erişim sağlayabilmektedir.

Bu durum, hem hastalarımızın tedavi süreçlerini aksatmakta hem de meslektaşlarımızı zor durumda bırakmaktadır. Özellikle kanser, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, pediatri ilaçları, göz damlaları ve bazı antibiyotikler başta olmak üzere birçok kalem ilaca ulaşımda ciddi güçlükler yaşanmaktadır.

Her yılın son aylarında 'zam beklentisi' nedeniyle tekrarlanan bu tedarik ve erişim sorunları, eczanelerimizin ilaca, hastalarımızın ise sağlığa erişimi önünde önemli bir engel oluşturmaktadır.

Ancak sorunun kaynağı kesinlikle eczacılar değildir. Meslektaşlarımız, hastalarının tedavileri için gerekli ilaçları bulabilmek adına büyük bir çaba harcamakta, ilacı temin edememenin tedirginliğiyle nöbet tutmaktadır."

"Kalıcı çözüm şart"

İlaca erişim sorununa kalıcı bir çözüm bulunması gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlaç fiyatlarının Avro kuruna bağlı olarak yılda sadece bir kez güncellenmesi, tedarik zincirinde aksamalara neden olmaktadır. Bu nedenle fiyat güncellemelerinin yıl içine yayılması ve birkaç defa yapılması, bu sorunun önemli ölçüde önüne geçecektir.

Toplum sağlığı bir tasarruf kalemi olarak görülemez. Halkımızın ilaca kesintisiz erişimi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

İlaç üretiminden tedarik zincirine kadar tüm paydaşlarımızı aynı hassasiyet ve sorumlulukla hareket etmeye; kamu otoritesini ilaca erişim sorunlarının her yıl tekrarlanmaması adına taraflarla ortak zeminde kalıcı çözüm üretmeye davet ediyoruz."