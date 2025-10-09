Türkiye’nin dev holdingine hileli iflas iddianamesi!

İstanbul'un en değerli lokasyonlarından Zincirlikuyu'da yer alan ve 172 daire, 246 mağaza ve bir benzin istasyonu bulunduran Çiftçiler Towers projesinin arsa sahibi olan Çiftçiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Mehmet Çiftçi hakkında beklenen iddianame tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Çiftçiler Gayrimenkul'ün söz konusu araziyi satın aldıktan sonra 291 milyon dolarlık borca girdiği, şirket varlıklarının Çiftçiler AVM'ye devredildiği, teslim edilmeyen projeler nedeniyle müşterilerin şirkete dava açtığı ileri sürüldü.

Milyarderlere daire sattılar

Proje aşamasında arsa sahibi Çiftçiler Grubu ile inşaatı kat karşılığı yaptığı bilinen Türkerler Grubu arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle satışlar sekteye uğramış, alacaklı bankalar da devreye girince iş çıkmaza girmişti.

Zorlu Center'ın yanı başındaki binadan aralarında Doğuş Grubu'nun sahibi Ferit Şahenk de dahil pek çok işadamının daire satın aldığı biliniyordu.

Ancak çıkan ihtilafların çözülmemesi nedeniyle çoğu dairenin tapu işlemi gerçekleşmedi. Bina üzerindeki düğüm çözülemeyince, alacaklıların talebi üzerine Çiftçi Towers icradan satışa çıktı.

500 milyon dolarlık vurgun yaptılar

Şüpheli Hakan Mehmet Çiftçi'nin gerçeğe aykırı faturalar düzenleyerek haksız kazanç sağladığı, imara aykırı yapılar inşa ettiği ve daireleri ikiye bölerek satış yaptığı belirtildi.

Çiftçi'nin yöneticisi olduğu şirketler üzerinden Çiftçiler Towers projesinde fahiş fiyatlarla inşaat malzemesi ithal edilmiş gibi göstererek yurt dışına 150 milyon dolar kaçırdığı, toplam kaybın 500 milyon doları bulduğu öne sürüldü.

Çiftçi'nin şirketindeki taşınmazları gerçek değerinin altında gösterdiği ve daha az vergi ödeyerek kamu zararına da yol açtığı kaydedildi. İddianamede, Çiftçi'nin ayrıca "hileli iflas" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.