Sağlık Bakanlığı 2.764 sürekli işçi alacak: İşte başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı'nın personel alımları devam ediyor. Yapılan hastane yatırımları ve artan kapasite nedeniyle bakanlık doktor, hemşire, hasta bakıcı gibi personellerin yanında işçi alımı da yapma kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 2 bin 764 kişi işe alınacak.

Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr, Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yhgm.saglik.gov.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşabilecek.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 8 Ekim

2025 – 13 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

İşe alınacak personel sınıfları

Bakanlık ihtiyaç duyduğu Klinik Destek Elemanı (Hastane), Güvenlik Görevlisi

(Silahsız) ve Temizlik Görevlisi mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidecek.

Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Temizlik görevlisi bin 948 kişi, güvenlik görevlisi (silahsız) 572 kişi, klinik destek elemanı 244 kişi.