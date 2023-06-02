İlk el konut satışı yüzde 26 azaldı

Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda 2023 yılı Nisan ayı emlak verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,6 azalarak 85 bin 652 olurken, ipotekli konut satışları yüzde 16,5 azalışla 25 bin 262'ye geriledi. İpotekli satışlar toplamın içerisinden yüzde 25 pay aldı. Bununla birlikte Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, nisanda yüzde 26 azalarak 26 bin 952 oldu.

Emlakjet verilerine göre kiralık konutlara talepte artış devam ederken, nisanda konut arayanlarda kiralık ve satılık oranları yüzde 50-50 olarak gerçekleşti.

Nisanda en çok konut aranan il Mersin olurken, onu Ankara ve Adana takip etti. Bu üç ilin ardından yaz mevsiminin gelişiyle birlikte Aydın ve Muğla da öne çıktı. Fiyat değişim açısından değerlendirildiğinde en yüksek artış kiralıkta Adana ve Ankara'da, satılıkta ise Mersin ve Ankara'da yaşandı. En çok emlak aranan ilçeler Adana Seyhan, Ankara Çankaya, Keçiören, Mamak ve Sincan şeklinde sıralandı.

Satın alma planı seçimler sonrasına bırakıldı

Emlakjet'in düzenli olarak gerçekleştirdiği gayrimenkul talepleri verilerinde nisan ayında seçimin tercihlere etkisi araştırıldı. Buna göre, konut satın alma planı yapanların yüzde 58,9'unun bu planını seçimlerden sonraya ertelediği tespit edildi.

Yaşanan bu değişimde en önemli neden ise seçim sonrasında gayrimenkul fiyatlarındaki düşüş beklentisi oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 56,25'i seçimden sonra gayrimenkul fiyatlarında düşüş beklediğini dile getirdi.

"Kullanıcıların ev fiyatlarında düşüş beklentisi olduğunu görüyoruz"

Verileri değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, Emlakjet verilerine göre, konut arama hacimlerinde Mersin, Ankara ve Adana'nın öne çıktığını belirtirken depremin etkilerinin gayrimenkul sektöründe halen devam ettiğini ve bir süre daha devam edeceğini bildirdi.

Yaz mevsiminin gelişiyle yazlık bölgelerde hareketliliğin başladığını, Aydın ve Muğla'nın konut aramalarında ilk 10 şehir arasında yer aldığını kaydeden İdikat, şu bilgileri verdi: “Emlakjet kullanıcıları ile yaptığımız araştırmalarda seçim öncesi dönemde kullanıcıların satın alım için beklediğini görmüştük. Bu ay kullanıcıların ev fiyatlarında düşüş beklentisi olduğunu görüyoruz. Satın alma planı yapanları yüzde 40 gibi önemli bir oranı kredi desteğiyle ev almak istediğini belirtiyor. Ödeme yöntemlerinde sağlanacak imkanlar ve krediye erişimin beklentileri karşılamasıyla ve belirsizliklerin azalmasıyla sektörün önümüzdeki dönemde daha hareketli olacağını söyleyebiliriz.”