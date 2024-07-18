İlk yarıda 68 milyar lira tutarında çek karşılıksız çıktı

Bankalara, 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde ibraz edilen 496 bin keşideciye ait 8,3 milyon adet çekin toplam tutarı 3,367 milyar TL oldu. Bir önceki yıla göre; keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 5, çek tutarı ise yüzde 85 artarken, ibraz edilen çek adedi de yüzde 3 arttı.

Söz konusu dönemde karşılıksız çek tutarı da arttı. İlk yarıda bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 14 bin keşideciye ait 112 bin adet çekin toplam tutarı 68 milyar TL oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan 7 bin 619 keşideciye ait toplam 9,3 milyar TL tutarındaki 17 bin adet çek daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı da bir önceki yıla göre arttı.

Ocak- Haziran ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 2,4 ve adet olarak yüzde 1,8 oldu. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.