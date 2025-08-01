İmalat PMI 9 ayın en düşük seviyesine geriledi

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye'de imalat göstergesindeki düşüş ivmesi temmuzda da devam etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) temmuzda 45,9 seviyesine geriledi. Böylelikle imalattaki daralma sinyalleri temmuz ayında da sürdü. Endekste 50'nin üzerindeki değerler iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Endeks, sektörde Ekim 2024’ten bu yana en belirgin yavaşlamanın yaşandığına işaret etti. Ayrıca temmuz ayıyla birlikte sektörün faaliyet koşullarında kesintisiz bozulma eğilimi 16. aya ulaştı.

İSO'dan verilerle ilgili yayımlanan bültene göre, temmuz anketinin öne çıkan gelişmelerinden biri, müşteri talebindeki durgunluk oldu.

Bu durum, yeni siparişlerin üst üste 25’inci ay yavaşlamasına yol açarken, Temmuz'da yaşanan düşüş mart ayından bu yana en yüksek oranda ölçüldü. Dış talep koşullarının zayıf seyrine bağlı olarak yeni ihracat siparişleri de daralmaya devam etti. Yeni siparişlerdeki ivme kaybı, imalatçıların üretim hacmini azaltmalarına yol açtı.

Üretimdeki düşüş temmuzda hızlandı

Üretimdeki düşüş temmuzda hızlanarak son 10 ayın en yüksek oranına ulaştı.

İstihdam ve satın alma faaliyetleri zayıflarken, imalatçılar yeni sipariş akışındaki durgunluk nedeniyle stoklarını azaltmaya çalıştıklarını bildirdi.

Girdi stoklarında Ekim 2024’ten bu yana en sert düşüş kaydedilirken, haziranda hafif artan nihai ürün stokları da temmuz da belirgin şekilde geriledi.

Girdi maliyetlerindeki artış devam ediyor

Zayıf girdi talebi, tedarikçilerin teslimatlarını hızlandırmasına yardımcı oldu ve teslimat süreleri son beş ayda dördüncü kez kısaldı.

İmalatçıların girdi maliyetlerindeki keskin artış Temmuz ayında da devam etti ve anket katılımcıları bu durumun büyük ölçüde liradaki değer kaybından kaynaklandığını belirtti.

Bununla birlikte, enflasyon 2025’in en düşük hızında gerçekleşti. Satış fiyatlarındaki artış ise haziran ayına göre hafif hızlandı, ancak bazı firmaların zayıf talep karşısında fiyat düşürmesi, artışın nispeten ılımlı kalmasını sağladı.

Temmuzda yeni iş alma konusunda zorluklar yaşandı

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI Temmuz 2025 raporu, Türk imalat sanayi sektörünün genelinde yeni iş alma konusunda zorluklar yaşandığına işaret etti.

Takip edilen 10 sektörün tamamında yeni siparişler ivme kaybederken, üretim ise sadece elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe artış gösterdi. İstihdam sektörlerin büyük bir kısmında, satın alma faaliyetleri ise imalat sanayi genelinde azaldı. Girdi maliyetlerinde süren keskin artışın etkisiyle, tekstil ürünleri hariç tüm sektörlerde satış fiyatları yükselmeye devam etti.

Elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe üretim ılımlı düzeyde olmakla birlikte son 17 aydır ilk kez artış kaydetti. Diğer tüm sektörlerde üretim azalırken, en keskin düşüş gösteren sektör ise Mayıs 2020’den bu yana en belirgin bozulmanın yaşandığı gıda ürünleri oldu.

Yeni siparişler tüm sektörlerde azaldı

Üretimdeki genele yayılı bozulma, talep koşullarındaki zayıflığın devam etmesinden kaynaklandı. Nitekim Temmuz'da yeni siparişler, tekstil ürünleri başta olmak üzere tüm sektörlerde azaldı.

Makine ve metal ürünleri sektöründe yeni siparişler hazirandaki sınırlı artışın ardından yeniden daralmaya döndü.

Ağaç ve kağıt ürünleri ile giyim ve deri ürünleri sektörlerinde yeni ihracat siparişlerinin artması, sınırlı da olsa dış talepten destek bulan sektörlerin varlığına işaret etti.

Temmuz ayında istihdam 10 sektörden sadece birinde arttı ve bu rakam son on ayın en zayıf performansı olarak kayda geçti. İstihdamını artıran tek sektör gıda ürünleri olurken, en belirgin düşüş ise tekstil ürünlerinde görüldü. Satın alma faaliyetleri de sektörlerin tamamında yavaşladı.

Zayıf girdi talebi, temmuzda tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletti.

Tedarikçilerin teslimat süreleri yedi sektörde azalırken en belirgin iyileşme ağaç ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti. Girdi maliyetleri keskin bir şekilde artmaya devam etti ancak 10 sektörden altısında enflasyon haziran ayına göre azaldı.

Girdi maliyetlerinde en hızlı artış metalik olmayan mineral ürünlerde kaydedilirken, en ılımlı artış ise ağaç ve kağıt ürünleri sektöründe ölçüldü. Nihai ürün fiyatlarında en yüksek enflasyon elektrikli ve elektronik ürünlerde kaydedildi.

Bu sektörün satış fiyatları Eylül 2024'ten bu yana en yüksek hızda arttı. Temmuzda nihai ürün fiyatlarının azaldığı tek sektör olan tekstil ürünlerinde ise düşüş eğilimi beşinci aya ulaştı.