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İmamoğlu paylaştı! 8 ekonomist değerlendirdi: İşte 19 Mart'ın bilançosu...

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından 19 Mart sonrası ekonomiyi 8 ekonomistin değerlendirdiği "Ağır Bedel" belgeselini paylaştı.

Haber Merkezi
ANKA
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İmamoğlu paylaştı! 8 ekonomist değerlendirdi: İşte 19 Mart'ın bilançosu...
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CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda, "Turpun büyüğü diyeli 4 ay oldu! Dananın kuyruğu diyeli 2 ay oldu! Ahtapotun kolları diyeli 1 ay oldu! Peki sonuç ne oldu? Bakın ekonomistler ne diyor yaşananlara" ifadesi kullanıldı. 

Paylaşımın devamında ise Yazar Semih Sakallı'nın hazırladığı, Yönetmenliğini Eylem Tay'ın yaptığı "Ağır Bedel! 19 Mart Krizinin Bilançosu | Ekrem İmamoğlu Operasyonu Sonrası Ekonomi" belgeseline yer verildi.

19 Mart'tan sonra ekonomide yaşananları ise ekonomistler Erdal Sağlam, Kerim Rota, Serkan Özcan, Kamil Yılmaz, Ömer Rıfat Gencal, Finansal Piyasalar Uzmanı İris Cibre, Kentsel ve Bölgesel Ekonomist Özge Öner ve Ekonomi Profesörü Öner Günçavdı değerlendirdi. 

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