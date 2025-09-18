  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. IMF'de başkan yardımcılığına Katz aday gösterildi
Takip Et

IMF'de başkan yardımcılığına Katz aday gösterildi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in Özel Kalemi Daniel Katz’ın birinci başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesini önerdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
IMF'de başkan yardımcılığına Katz aday gösterildi
Takip Et

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, Georgieva'nın, 6 Ekim itibarıyla geçerli olmak üzere Katz'ın birinci başkan yardımcısı olarak atanmasını önerdiği bildirildi.

Söz konusu atamanın IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun onayına tabi olduğu ifade edilen açıklamada, Katz'ın halihazırda ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in özel kalemi olarak görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Katz'ın ABD Hazine Bakanı Bessent'e çeşitli iç ve dış meselelerde danışmanlık yaptığı, ABD hükümetinin Ukrayna ile geliştirdiği yenilikçi ekonomik ortaklığın şekillendirilmesinde önemli rol oynadığı ve Çin başta olmak üzere uluslararası müzakerelerde merkezi bir konumda bulunduğu aktarıldı.

Katz, atamasının onaylanması halinde ağustos sonunda Harvard Üniversitesine dönen Gita Gopinath’ın yerini alacak.

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Enerji sektöründeki işbirliğimiz gerçek stratejik düzeye ulaştıRusya'dan Türkiye açıklaması: Enerji sektöründeki işbirliğimiz gerçek stratejik düzeye ulaştıDünya

 

Trump: Putin beni hayal kırıklığına uğrattıTrump: Putin beni hayal kırıklığına uğrattıDünya

 

Ekonomi
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
İsviçre’den Türkiye’ye yapılan altın ihracatı yükseliş gösterdi
İsviçre’den Türkiye’ye yapılan altın ihracatı yükseliş gösterdi
Gıda sektöründe iflas depremi sürüyor! Bir şirket daha konkordato ilan etti
Gıda sektöründe iflas depremi sürüyor! Bir şirket daha konkordato ilan etti
Merkez Bankası rezervleri zirveden uzaklaştı
Merkez Bankası rezervleri zirveden uzaklaştı
Stratejik sektörlerde teknoloji odaklı 2 fuar İstanbul Fuar Merkezi’nde başlayacak
Stratejik sektörlerde teknoloji odaklı 2 fuar İstanbul Fuar Merkezi’nde başlayacak