Infinite Mekatronik, milli projelerde hedef büyüttü

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Türkiye’nin makine ve otomasyon sektöründeki yenilikçi firmalarından Infinite Mekatronik, 2014 yılında Bursa Nilüfer Küçük Sanayi Bölgesi’nde üretim hayatına başladı. 2023’te Nilüfer Başköy’de açtığı 5 bin metrekarelik modern fabrikasıyla kapasitesini artıran firma, bugün alüminyum işleme makineleri, yazılım çözümleri ve robotik sistemleriyle sektörün dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi. Firmanın en güçlü yanlarından biri, Infinity Neva serisi 4 ve 5 eksenli CNC işleme merkezleri. Alüminyum ve hafif alaşımlı profillerde yüksek hassasiyetle çalışan bu makineler, otomotivden inşaata birçok alanda tercih ediliyor.

Kurucu Yunus Yılmaz, özellikle alüminyumun geleceğin stratejik malzemesi olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Elektrikli araçlarla birlikte otomotivde ağırlık azaltma gündemde, inşaatta ise cephe sistemlerinde yangın koruma ve sızdırmazlık için hassas işleme gerekiyor. Biz bu dönüşüme uygun makineler geliştirdik. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk kez 22 metreye kadar alüminyum işleyebilen CNC makinemizi ürettik. Bugün Mersin’de Mercedes tır dorselerini işleyen bir firma bu makineyi kullanıyor.”

Yazılım gücüyle dışa bağımlılığa son

Infinite Mekatronik, sadece mekanik üretimle değil yazılım kabiliyetiyle de öne çıkıyor. Yılmaz, geliştirdikleri kullanıcı dostu arayüzlerin sektörde bir boşluğu kapattığını belirterek, “Yazılım bizim güçlü kasımız. Kendi arayüzümüz sayesinde kullanıcıların yurtdışına bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz. Bu da yerli ve milli vizyonumuzun bir parçası” dedi. Kullanıcı memnuniyetini öncelediklerini ve ihtiyaçlar doğrultusunda satış sonrası hizmete odaklandıklarını vurgulayan Yılmaz, “Bizim için asıl iş satıştan sonra başlıyor. Kurulum, bakım, yedek parça ve eğitim süreçlerinde müşterimizin yanındayız. Ekipler aynı dili konuşmaya başladıktan sonra gerçek verimlilik ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

İhracatta büyüme planı

Bugün Bulgaristan’daki Nexus Technica ve Almanya’daki Infinite Europe teknik ofisleriyle Avrupa pazarına açılan Infinite Mekatronik, Romanya ve Hollanda’ya da satış gerçekleştirdi. Yılmaz, ihracat hedeflerine ilişkin olarak, “Ülke sayısını artırmaya odaklandık. Tasarımlarımızı çok kolay adapte edilebilecek şekilde geliştiriyoruz. Hatta makinelerimizi konteynerle gönderip, montajı yurtdışında yapabilecek esnekliğe sahibiz” diye konuştu. Infinite Mekatronik’in geliştirdiği 22 metrelik CNC makine, stratejik projelerde de değerlendiriliyor. Yılmaz, “Milli tren projesi kapsamında devletimizle görüşmelerimiz sürüyor. Katıldığımız IDEF fuarında yabancı firmalardan yoğun ilgi gördük. Farklı malzemelerin işlenmesi gereken noktalarda öne çıkıyoruz. Alüminyumda, plastikte, ahşapta biz varız” dedi.

Hedef: Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı

Aluexpo fuarında yeni nesil makinelerini simülasyon ortamında sergileyeceklerini söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim vizyonumuz sadece makine satmak değil. Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığına, sanayi dönüşümüne katkı sunmak. Alüminyumun geleceğini Türkiye’de biz şekillendiriyoruz ve bunu yerli, milli, yenilikçi çözümlerle yapıyoruz.”