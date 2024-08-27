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İngiliz ekonomistten çarpıcı Mehmet Şimşek senaryosu

Ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, son günlerde gündemde olan dedikodulara yönelik hazırladığı projeksiyonla Mehmet Şimşek’in görevinden ayrılması halinde olabilecekleri yazdı.

Haber Merkezi
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İngiliz ekonomistten çarpıcı Mehmet Şimşek senaryosu
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Ekonomist Timothy Ash, son dönemde Mehmet Şimşek’in görevden ayrılacağına dair ortaya atılan iddialara yönelik senaryoları yazdı. Şimşek’in görevinin son bulması ve ekonomi politikalarında yeniden ortodoks çizgiden dönülmesi halinde yaşanabilecekleri Ash, şu şekilde sıraladı:

“Türkiye, açık olmak gerekirse, Şimşek istifa ederse/kovulursa, geçen yıl görülen 20 milyar doların üzerindeki portföy girişlerinin hepsi, hızlanan dolarizasyon, büyük döviz rezerv kaybı ve yine büyük bir devalüasyonla birlikte çıkacak. Sistemsel bir kriz (bankalar, bop ve kamu borcu) çok olası.

Türkiye'nin ortodoks ekonomik politikalara bağlı kalmaması durumunda, Türkiye'ye yatırım yapmak için hala bekleyen Körfez parası gelmeyecektir; çünkü onlar için en azından güvenilir makro politikalara ihtiyaç vardır.”

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