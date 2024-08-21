Timothy Ash, Merkez Bankası’nın faiz indirimi için tahminini açıkladı

Ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, Türkiye ekonomisine yönelik tahminlerini CNBC-e ekranında Güzem Yılmaz Ertem'e açıkladı.

Ash, Merkez Bankası'nın 2026 yılındaki tek haneli enflasyon beklentisini gerçekçi bulurken, enflasyonda tek haneli rakamlara giden yolun büyümeden geçtiğine ve fedakarlık yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Enflasyondaki düşüşün Merkez Bankası’nın faiz indirimi zamanlamasını sorgulatmasına yönelik ünlü ekonomist Ash, “Faiz oranları kuvvetle muhtemel 2025 Ocak ayında düşürülecek" diyerek faiz indiriminin 2024 yılı içinde olmayacağını öngördü.

"Faiz indirimi erken olursa enflasyon düşmez"

Ash açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası'nın şu an bir fırsatı var ve enflasyonu gerçekten de düşürebilirler. Büyük bir fark yaratabilirler. Ancak bunu yapmak için faiz oranlarını yukarıda tutmaları gerekiyor. Eğer erken indirime giderlerse, enflasyon uzun süre yukarıda seyredebilir. Eğer faiz doğru zamanda düşmezse hızlı bir küçülme de gerçekleşebilir."

Türkiye'nin notu daha da artabilir

Ash, ekonomi yönetiminin adımlarıyla gelen kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışlarının daha da süreceğini öngördü.

Not artışlarıyla pozitif ortamın devam edeceği beklentisini paylaşan Ash, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye güçlü bir şekilde dönmesini ve yeni yatırımcıların da gelmesinin olası olduğunu belirtti.