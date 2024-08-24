Şamil Tayyar, Bakan Şimşek’in ekonomi dışında aşması gereken sorunları paylaştı

Sosyal medyada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği ancak sonrasında ikna edilerek görevine geri döndüğü yönündeki iddialar son günlerde birçok haber ve yoruma konu olmuştu. İddialar, döviz ve borsa tarafında oynaklık yaratırken, Milletvekili Cemal Enginyurt’un piyasaların kapanışı sonrası yaptığı paylaşım da tepkilere neden olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve sonrasında da Bakan Şimşek’in bizzat yalanladığı istifa söylentileri için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sermaye Piyasası Kurulu da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanların açıklamalarının ardından sosyal medyada, Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da istifa iddialarına yönelik paylaşımda bulundu.

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef. ‘Şimşek istifa etti’ yalanıyla piyasaları manipüle edenleri besleyenler, çoğunlukla içerideki maskeli dostlar. Bunların çift ajandası, bir resmi bir gayri resmî görüşü vardır. Daha tehlikeli olanı, bu samimiyetsiz tutumun giderek yaygınlaşması, geçer akçe olmasıdır. İtirazlarını açıkça ifade etmezler, arkadan dolanarak puan almaya çalışırlar. Sinsidirler. Şimşek bakanın, ekonomideki zorlukların yanı sıra aşması gereken bir problem de budur.”