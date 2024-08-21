"Mehmet Şimşek'in istifa ettiği" iddiasına açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada ifadeler şu şekilde olurken, Bakan Şimşek'in de kişisel sosyal medya hesabından paylaşımı 'retweet'lediği görüldü:

"Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

📌Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiası doğru değildir.



Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.… pic.twitter.com/jjAYGfWubo — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 21, 2024

Ne olmuştu?

YouTube kanalında yorumlar yapan Erol Mütercimler, Bakan Şimşek'in yaklaşık 2 hafta önce istifa ettiğini iddia etmiş, bu bilgi de sosyal medyada yayılmıştı. Mütercimler, Şimşek’i istifadan döndürenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olduğunu ve istifa nedeninin ise vergi planlarını istedikleri şekilde yürürlüğe koyamadıkları olduğuna da iddialarında yer verdi.