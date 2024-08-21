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"Mehmet Şimşek'in istifa ettiği" iddiasına açıklama geldi

DMM, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçen haftalarda "görevinden istifa etmek istediği” iddiasına açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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"Mehmet Şimşek'in istifa ettiği" iddiasına açıklama geldi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada ifadeler şu şekilde olurken, Bakan Şimşek'in de kişisel sosyal medya hesabından paylaşımı 'retweet'lediği görüldü:

"Bakan Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

Ne olmuştu?

YouTube kanalında yorumlar yapan Erol Mütercimler, Bakan Şimşek'in yaklaşık 2 hafta önce istifa ettiğini iddia etmiş, bu bilgi de sosyal medyada yayılmıştı. Mütercimler, Şimşek’i istifadan döndürenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olduğunu ve istifa nedeninin ise vergi planlarını istedikleri şekilde yürürlüğe koyamadıkları olduğuna da iddialarında yer verdi. 

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