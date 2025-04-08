Yabancıya özel yatırım hukuku!

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Türkiye bir yandan teşvik sistemini güncellemeye hazırlanırken, diğer yandan teknoloji ağırlıklı büyük ölçekli yatırımları da Proje Bazlı Teşvik Sistemi -HIT-30 Teşvik mekanizmasıyla destekliyor. Yatırımcıyı yatırımla ilgili risklere karşı dirençli hale getirmek amacıyla, mevzuat değişikliğinin etkilerini sınırlandıracak teşvik unsurları, Proje Bazlı Teşvik Kararlarında ayrıca belirtilecek. Bu kapsamda büyük ölçekli yabancı yatırımların artırılması için, mevzuata kamuoyunda tartışma yaratması beklenen çok özel düzenlemeler getirmenin hazırlıkları da sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır tarafından geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyurulan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, enflasyona rağmen TL cinsinden gerileyen sabit yatırımların planlı bir şekilde artırılmasını öngörüyor.

“Risk iştahı düşük” yatırımcının ilgisi artırılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisine göre öncelikli alanlarda büyük ölçekli yatırımlara yönelik olarak, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini artırmak amacıyla mevzuat değişikliğinin yatırımın sürdürülebilirliğine olumsuz etkilerini minimize edecek önlemler alınacak. Bu kapsamda proje bazlı risk azaltma uygulamaları hayata geçirilerek yatırımcılara hukuki güvence verilecek.

Belgede yer alan ifadelere göre, Türkiye’yi kritik alanlarda yatırım odağı haline getirmek üzere, risk iştahı düşük uluslararası yatırımcıların ilgisini artıracak, yatırımcıyı yatırımlarla ilgili risklere karşı dirençli hale getirecek düzenlemeler uygulamaya girecek.

Büyük ölçekli yatırımlar özelinde, yatırım fizibilitesini olumsuz etkileyecek mevzuat değişikliklerinin etkilerini sınırlandıracak teşvik unsurlarına Proje Bazlı Teşvik Kararlarında yer verilecek.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı başlayacak

Yeni teşvik sisteminin temel unsurlarından birisi olan bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi amacı kapsamında, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı hayata geçirilecek. Program, ekonomik coğrafyaya ilişkin fırsatlar ve yeni endüstrilere açılmaya yönelik imkanların değerlendirilmesi amacıyla uygulanacak.

Çalışmalar, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyinin geliştirilmesi ve bölgelerin sektörel öncelikleri doğrultusunda gelişmelerinin hızlandırılması amacına uygun olarak yürütülecek.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında, her ilden az sayıda ancak il ölçeğinde kalkınmayı hızlandırıcı etkisi yüksek öncelikli yatırım konuları belirlenecek ve belirli çağrı dönemlerinde desteklenecek. Kalkınma Ajansları ve yatırım destek ofislerinin takip edeceği yatırımların konuları her yıl güncellenecek.