Yatırımcı için avantaj nakitte güçlü şirketler

Likidasyon dalgası, küresel piyasaları sarsıyor. Güçlü nakit pozisyonuna ve sağlam bilançoya sahip şirketler yatırımcıların daha fazla dikkatini çekiyor.

Küresel piyasalarda yaşanan türbülans, risk alma isteğini dip seviyelere itekliyor. Nasdaq ve S&P 500’de iki günde %10’a ulaşan sert satışlar yaşandı. Düşüş dalgası yayılma riski taşıyor. Yatırımcılar ise güvenli liman arayışında. Altın, gümüş ve kripto varlıklarda dahi düşüş görülürken, borsa yatırımcısı daha ziyade “güven veren bilançolara” yöneliyor. Bu noktada, “nakit kraldır” sözü bir kez daha anlam kazanıyor.

BIST 100 Endeksi de 18 Mart’tan bu yana geriliyor. Borsada nakit değeri 10 milyar TL’nin üzerinde olup cari oranı 1’in üstünde ve yılbaşından bu yana %5’ten fazla getiri sağlamış hisseler hem bilanço gücü hem de piyasa direnci açısından dikkat çekiyor. Bu hisseler, ekonomik türbülans ortamında savrulmak yerine ayakta kalan şirketler olarak öne çıkıyor.

Türkiye için avantajlı gelişmeler

Brent petrol son 4 günde %16 düşerek 63 dolara geriledi. Enerji ithalatçısı Türkiye için bu gelişme olumlu olarak değerlendirilmeli. Öte yanda Dolar Endeksi gerilerken , euro/dolar paritesi güçleniyor. Kur tarafında savunma hattı korunuyor. CDS priminde artış olsa da, Türkiye için potansiyel fırsatlar göz ardı edilmemeli. Küresel çalkantılar devam ederken, yatırımcıların yöneldiği en net güven göstergesi: yüksek nakit, düşük borç ve güçlü bilanço.

Borsa İstanbul’da bu tür şirketler yatırımcıların ilgi alanında. Nakit gücü 214 milyar TL ile THY, yılbaşından bu yana sadece %6,67 yükseliş kaydetti. İkinci sıradaki Enka’nın sahip olduğu nakit tutarı 117,66 milyar TL olurken performansı %22,94’ü buldu.

ZEYNEP’E SOR

ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI MI, ROİC Mİ?

Özsermaye kârlılığı; getiriyi görme, basit ve yaygınlık, karşılaştırma, güven, performans. Borcu şişirme veya etkisini yansıtmama, verimliliği görememe.

ROİC; sermaye verimliliği, gerçek getiri, objektiflik, değer yaratma. Karmaşıklık, standardın olmaması, sektörel farklılık, kısa vadeli.

Yatırımlar kısa vadede maliyete sebep olur. Uzun vadede ise kârlılık potansiyelini destekler

Aksa Kimya’nın yatırımlarının kârında büyümeye olanak verip vermeyeceğini öğrenebilir miyim? / Selçuk Dere

Selçuk, şirketlerin yatırım harcamaları, kısa vadede maliyet gibi görünse de orta ve uzun vadede kapasite artışı, ürün çeşitliliği ve rekabet avantajı sayesinde kârlılığı artırma potansiyeli taşır. Özellikle katma değerli ürün üreten firmalarda bu tür yatırımlar, fiyatlama gücünü destekler. Aksa Kimya, teknik tekstil ve ileri malzemeler alanında yaptığı yatırımlarla bu yönde önemli bir adım attı. 2022’de başlanan ve ilk fazı devreye alınan teknik iplik yatırımı kapsamında 3 üretim hattı faaliyete geçti. Şirket, yıl sonuna kadar 2 hattı daha devreye almayı planlıyor. Bu da yatırımın ticari karşılığının alınmaya başlandığını gösteriyor.

Satışlar artmalı. Faaliyet zararı devam ettiği sürece istikrarlı bir kârlılığı yakalaması ise zor

Petkim’in zarar etmesinin sebebi nedir? Bu yıl kâra geçme olasılığı var mı? / Enver Doğan

Enver, Petkim’in 2024’te zarar etmesinde düşen satışlarla birlikte artan faaliyet giderleri ve finansman yükü etkili oldu. Şirketin satışları %11 düşerken, brüt zarar 1,2 milyar TL’yi buldu. Esas faaliyet zararı 11 milyar TL’ye yaklaşırken, net dönem zararı 6,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Tüm bu gelişmeler, yüksek finansman giderleri ve zayıf operasyonel performansla birleşerek net zararı tetiklediği gözleniyor. Şirketin bu yıl kâra dönmesi, ham petrol fiyatlarının seyrine, üretim kapasitesinin kullanım oranına ve talep görünümüne bağlı olacak. Faaliyet zararı devam ettiği sürece sürdürülebilir bir kârlılıktan bahsetmekse hayli zor.

YATIRIM FONLARI

BV Portföy’ün BVZ Fonu, yüksek hızlı algoritmalarla fırsatlardan yararlanmayı hedefliyor

İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (BVZ), portföyünün %47,34’ünü hissede, %18,45’ini ters repoya, %13,38’ini bonoya ayırırken, kalan kısmı türev teminatlarla çeşitlendiriyor. Fon, algoritmik stratejilerle fiyat uyuşmazlıklarını tespitle kısa vadeli kazanç sağlamayı amaçlıyor. Yüksek hızlı işlem altyapısıyla çalışan BVZ, pozisyon risklerini korelasyonu yüksek vadeli işlemlerle hedge etmeyi hedefliyor. Yüzde 52,07 doluluk oranına sahip fon, son dönemde bankacılık ve ulaştırma hisselerinde pozisyon alıyor. Son bir yılda %69, yılbaşından bu yana ise %27,08 getiri elde etti. Piyasa oynaklığından yararlanmak isteyen yatırımcılara hitap ediyor. Arbitraj yaklaşımıyla getiriyi büyütmeyi amaçlayan fonun risk düzeyi 2 ve yönetim ücreti yıllık %4,20 seviyesinde bulunuyor.

TAHVİL

Erciyas Çelik Boru, %61,28 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Erciyas Çelik Boru, 03.04.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 110.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %51 olurken, bileşik faizi de %61,28’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 98 gün vadeli olup ödeme tarihi 11.07.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı %13,69 olacak.

%51 YILLIK BASİT FAİZ

4 Nisan tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,99 seviyesinde bulunuyor. Erciyas Çelik Boru’nun çıkardığı bononun yıllık %51 basit faiz oranı, TLREF’in 5,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 04.04.2025 olurken piyasada TRFERCY72510 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

EKOS TEKNOLOJİ

Mobil trafo merkezlerinde kullanılacak. Gaz yalıtımlı ekipmanlarla ilgili anlaşma imzalandı

Ekos Teknoloji, mobil trafo merkezlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği ileri teknolojiye sahip gaz yalıtımlı anahtarlama ekipmanlarının üretim ve satışı için Hitachi Energy ile 1.521.450 euro tutarlı sözleşmeyi imzaladığını duyurdu. Söz konusu anlaşma, 36kV, 2500A ve 31,5kA (3 saniye) teknik kapasiteye sahip primer gaz yalıtımlı ürünleri kapsıyor. Gaz yalıtımlı anahtarlama ekipmanları, yüksek güvenlik ve kompakt tasarım gerektiren enerji altyapılarında tercih ediliyor. İletim hatlarında güvenli ve uzun ömürlü çözümler sunuyor. Mobil trafo merkezleri ise özellikle afet bölgelerinde, kırsal alanlarda ya da geçici enerji ihtiyaçlarında öne çıkıyor. Ekos Teknoloji’nin bu anlaşması, ileri düzey mühendislik kabiliyetini ortaya koyması açısından dikkat çekiyor.

AYES ÇELİK HASIR

Çelik hasır sektöründeki ticaretini genişletiyor. Pamuk ve iplik gibi ürünlerin ticaretini yapacak

Ayes Çelik Hasır, mevcut faaliyetlerine ek olarak pamuk, iplik ve bez alanında yurt içi ve yurt dışı ticaret faaliyetlerine başladığını duyurdu. Şirket, bu girişimi potansiyel bir ticari fırsat olarak değerlendirirken, yapılan işlemlerin faaliyet kârlılığına katkı sağlamasını öngörüyor. Böylece firma, inşaat demiri ve çelik hasır sektöründeki uzmanlığının yanında, tekstil hammaddeleri ticaretiyle ürün ve hizmet yelpazesini genişletmiş olacak. Pamuk ve iplik gibi temel tekstil girdileri, hem yurtiçinde hem de ihracata yönelik tekstil üreticileri açısından oldukça önemli. Bu ürünlerde ticaret yapan şirketler, kur dalgalanmalarına duyarlı pazarlarda döviz bazlı gelir elde edebilme imkânına sahip olabilirken tedarik zincirlerinde önemli bir rol üstlenebilmekte.

HİTİT BİLGİSAYAR

Havacılık alanında çözümler sunuyor. Karadağ’ın havayolu şirketi ile 5 yıllık anlaşmaya vardı

Hitit Bilgisayar, Karadağ’ın havayolu şirketi Air Montenegro ile beş yıllık bir teknoloji hizmet anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, rezervasyon, biletleme, check-in, acente ve çağrı merkezi portalları ile e-biletleme altyapısı Hitit Bilgisayar’ın sunduğu sistemler üzerinden yürütecek. İş birliği, şirketin büyümesini destekleyen bir adım olarak öne çıkıyor. Havacılık bilişimi alanında hizmet veren teknoloji şirketleri, özellikle rezervasyon ve yolcu hizmetleri noktasında önemli bir ihtiyacı gideriyor ve müşteri memnuniyetini destekliyor. Hitit Bilgisayar, bulut tabanlı ve modüler yazılımlarıyla, özellikle orta ve küçük ölçekli havayolu firmalarına uygun maliyetle teknolojik çözümler sunarak bu pazarda yer edinmeye ve büyümeye çalıştığı gözleniyor.