  3. IPARD-III kapsamında üreticilere kasım ayında 376,8 milyon lira destek ödendi
IPARD-III kapsamında üreticilere kasım ayında 376,8 milyon lira destek ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kasım döneminde üreticilere toplam 376,8 milyon lira destekleme ödemesi yaptıklarını belirterek, "Üreten, geliştiren ve ülkemizin tarımsal gücüne değer katan tüm girişimcilerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından IPARD-III Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Programla girişimcilerin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "Kasım dönemi kapsamında, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinden teknik desteğe, işleme ve pazarlama tesislerinden tarımsal işletmelere kadar üreticilerimize toplam 376,8 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Üreten, geliştiren ve ülkemizin tarımsal gücüne değer katan tüm girişimcilerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve kırsal kalkınma desteklerinde kalem kalem ödeme tutarları açıklandı

Paylaşımda aktarılan bilgiye göre çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye 168 milyon 962 bin lira, teknik desteğe 86 milyon 162 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlara 69 milyon 583 bin lira, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara 52 milyon 129 bin lira destek sağlandı.

