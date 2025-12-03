Bloomberg: Türkiye, Ermenistan sınırını açma seçeneğini masaya koydu!

Bloomberg’in haberine göre Türkiye, 1993’te Azerbaycan’la dayanışma amacıyla kapattığı Ermenistan kara sınırını önümüzdeki altı ay içinde açmayı değerlendiriyor. Sınırın kapatılması, Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Ankara’nın Bakü’ye verdiği siyasi destek çerçevesinde alınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl attığı imzayla Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini ortak bir barış deklarasyonunda buluşturması, süreci ivmelendirdi.

Sınırın açılması, haziran ayındaki seçimlere hazırlanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için önemli bir siyasi kazanım yaratabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de Paşinyan’ın seçimleri kazanması hâlinde barış anlaşmasını resmileştirmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Ankara, nihai barış anlaşması sağlanmadan Ermenistan ile tam normalleşmenin mümkün olmayacağını yineleyerek sürecin koşullu ilerlediği mesajını veriyor.

Sınır hattında teknik incelemeler ve altyapı hazırlıkları var

Hafta sonu Türk ve Ermeni temsilciler, Akyaka–Akhurik sınır kapısında incelemelerde bulundu. Sınırın açılması hâlinde kritik öneme sahip Kars–Gümrü demiryolunun yeniden işler hâle gelmesi için gerekli ray yenileme çalışmalarının yaklaşık beş ay sürebileceği belirtiliyor.

Ayrıca Türkiye, sınır bölgesindeki devriye yollarının yenilenmesine yönelik çalışmaları sürdürerek güvenlik ve geçiş altyapısını güçlendiriyor.

Bölgesel ticaret, enerji hatları ve TRIPP koridoru

Olası bir barış anlaşması, Avrupa’ya petrol ve gaz taşıyan Kafkasya enerji hattı için istikrarı artıracak stratejik bir hamle olarak görülüyor.

Trump destekli anlaşma kapsamında ABD, Azerbaycan’ı Türkiye’ye Ermenistan üzerinden bağlayacak TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) koridorunun geliştirilmesinde özel haklar elde etti.

Zengezur Koridoru olarak bilinen bu hat, Pekin’den Londra’ya uzanacak yeni doğu-batı ticaret güzergâhının önemli bir parçası olmayı hedefliyor.

Paşinyan, söz konusu koridorun demiryolu ayağında çalışmaların 2026’nın ikinci yarısında başlayacağını açıkladı.

Siyasi hassasiyetler ve zamanlama tartışması sürüyor

Uzmanlara göre sınırın açılması teknik olarak 2026 başında mümkün görünse de Ankara’nın bu adımı Ermenistan’daki seçimlere çok yakın bir tarihte atmaktan kaçınması bekleniyor.

Ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasında 1915 olaylarına ilişkin tanımlama konusundaki anlaşmazlık, normalleşme sürecinin en hassas başlıklarından biri olarak varlığını koruyor.