Türkler kahveye ömür boyu ne kadar para ödüyor?

Avrupa ülkeleri, kişi başına düşen günlük kahve tüketiminde açık ara farkla küresel liderliği elinde tutuyor.

Lüksemburg'un günde beş kupayı aşan tüketimle zirveye yerleştiği çarpıcı listede, Türkiye'nin geleneksel çay kültürü mirasına rağmen kahveye olan ilgisi ve genç nüfusun etkisiyle yükselen bir pazar olduğu görülüyor.

Peki Türkiye'de bir kişi ömür boyu kahve tüketimi için ne kadar harcama yapıyor?

65 ülkeyi kapsayan küresel kahve tüketimi raporu, alışkanlıkların coğrafi farklılıklarını gözler önüne seriyor. Verilere göre, günlük kişi başına kahve tüketiminde ilk 10 sıranın tamamı Avrupa ülkelerinden oluşuyor.

Zirvenin sahibi, günde ortalama 5,31 fincan kahve ile Lüksemburg oldu.

Bu yüksek oranın, ülkenin yoğun sınır ötesi işgücünden kaynaklandığı belirtiliyor. Lüksemburg'u, köklü kahve kültürleriyle tanınan Finlandiya (3,77 fincan/gün) ve İsveç (2,59 fincan/gün) yakından takip ediyor.

Türkiye’de kahve kültürü yükselişte

Türkiye, dünya çapındaki kahve tüketimi sıralamasında üst sıralarda yer almasa da, kahvenin tarihindeki merkezi rolü ve son yıllardaki tüketim artışıyla dikkat çekiyor.

Verilere göre, Türkiye’nin kişi başına düşen yıllık kahve tüketiminin son dönemde 1 kilograma yaklaştığını gösteriyor. Bu rakam, özellikle genç nüfusun (18-29 yaş) kahve tüketimini günlük rutinin bir parçası haline getirmesiyle daha da yükselme eğilimindedir.

Türkiye’de geleneksel Türk kahvesi, ülkenin en çok tüketilen kahve türü olmaya devam ederken, uluslararası ve yerel üçüncü dalga kahve dükkanlarının yayılması, filtre kahve ve espresso bazlı içeceklere olan talebi hızla artırıyor. Bu durum, Türkiye'nin kahve pazarındaki dinamik değişimini ve potansiyelini küresel çapta öne çıkarıyır.

Ömür boyu kahveye harcanan miktar ne kadar?

Raporda ayrıca, ortalama yaşam süresi boyunca (75 yıl baz alınarak) bir kişinin kahveye harcadığı toplam tutar da hesaplanıyor. Bu harcama listesinin zirvesi, günlük tüketim sıralamasını yansıtırken, fiyatların ve yaşam tarzının maliyeti üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Buna göre, bir ömür boyu kahveye en çok para harcayan ülke, 425 bin 618 dolar ile Lüksemburg oldu. Bu ülkeyi sırasıyla şu ülkeler takip etti:

• 335 bin 756 dolar ile Finlandiya

• 255 bin 900 dolar ile Norveç

• 241 bin 250 dolar ile Danimarka

• 216 bin 863 dolar ile İsveç

En çok harcama yapan ilk 10'da yer alan diğer ülkeler ise şunlar:

• 211 bin 591 dolar ile İsviçre

• 149 bin 153 dolar ile Avusturya

• 123 bin 548 dolar ile Hollanda

• 116 bin 92 dolar ile Yunanistan

• 109 bin 303 dolar ile Almanya

Görüldüğü gibi, kahveye en çok para harcayan ülkelerin tamamı Avrupa'da bulunuyor.

Türkler kahveye ne kadar para harcıyor?

Türkiye, bu harcama listesinin üst sıralarında yer almasa da, harcama verilerinde ülkeye özgü bir durum dikkat çekiyor.

Rapora göre, Türkiye'de günlük kişi başı kahve tüketiminin, 0,31 bardak olduğuna yer verilirken, bir kişi ömür boyu ortalama 6450 bardak kahve içtiği aktarılıyor.

Bir bardak kahvenin ortalama 1,54 dolar maliyetinin olduğu aktarılan raporda, Türkiye'de bir kişinin kahveye ömür boyu harcadığı paranın 9932 dolar (Yaklaşık 415 bin TL) olduğu ifade ediliyor.

Türkiye'de evde hazırlanan geleneksel Türk kahvesi maliyetinin, ticari zincirlerdeki espresso bazlı içeceklere kıyasla 5-6 kat daha düşük olması, harcama kalemlerini farklılaştırıyor.

Bu durum, kahvenin sosyal bir lüksten ziyade, ev merkezli bir ritüel olarak günlük hayatın temel bir parçası olmaya devam ettiğini gösteriyor.