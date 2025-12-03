Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Kocaeli/Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Ayhan Zeytinoğlu, “Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 0,87 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aylık bazda yüzde 0,84; yıllık bazda ise yüzde 27,23 oranında arttı." dedi.

Aylık verinin düşük gelmesinin umut verici olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, "Umarız bu gelişmeler faiz indirimine de yön verir ve kredi maliyetlerimiz düşer. Üretici fiyatlarında aylık bazda son iki aydır süren azalış eğiliminin Aralık ayında da devam etmesini temenni ediyoruz. Çünkü bu azalış, sanayiciler için üretim maliyetleri açısından olumlu bir gelişme” diye belirtti.

TÜFE'de en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimlerini değerlendiren Zeytinoğlu, "Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalırken; ulaştırmada yüzde 1,78 ve konutta yüzde 1,70 artış olarak gerçekleşti. En yüksek aylık artış eğlence ve kültür grubunda gerçekleşirken bu grubu alkollü içecekler ve tütün takip etti" dedi.

Zeytinoğlu, "Ana sanayi gruplarında ise aylık değişim; ara mallarında yüzde 1,27, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,08, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,48 ve sermaye mallarında yüzde 1,54 artış olarak gerçekleşti. Yıllık değişimlere baktığımızda ise ara mallarında yüzde 23,09 artış ve sermaye mallarında yüzde 28,44 düzeyinde artışlar gerçekleştiğini görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.