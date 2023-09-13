iPhone 15 fiyatları ne kadar? Pro Max kaç lira oldu?

Apple, her yıl eylül ayında gerçekleştirdiği 'Wonderlust' etkinliğini Cupertino, California'da yaptı.



Teknoloji tutkunları, Apple'ın iPhone 15 modelini görücüye çıkardığı tanıtımı merakla izledi. iPhone 15 fiyatı ne kadar, Türkiye'de kaç lira olacak? İşte iPhone 15, pro, plus ve pro max fiyatları...

Apple telefonlarının amiral gemisi iPhone 15 Pro Max'in özellikleri ve Türkiye'de satış fiyatı, en çok merak edilen konular arasına girdi. ABD merkezli teknoloji devi, Wonderlust etkinliğinde yeni modeller görücüye çıktı. iPhone 15 Pro Max özellikleri internette araştırılıyor.

İşte iPhone 15'in Türkiye fiyatları:

128 GB başlangıç fiyatı 49.999 TL

256 GB başlangıç fiyatı 53.999 TL

512 GB başlangıç fiyatı 61.999 TL

iPhone 15 Plus'ın Türkiye fiyatları:

128 GB başlangıç fiyatı 56.999 TL

256 GB başlangıç fiyatı 60.999 TL

512 GB başlangıç fiyatı 68.999 TL

iPhone 15 Pro'nun Türkiye fiyatları:

128 GB başlangıç fiyatı 64.999 TL

256 GB başlangıç fiyatı 68.999 TL

512 GB başlangıç fiyatı 76.999 TL

1 TB başlangıç fiyatı 84.999 TL

iPhone 15 Pro Max'in Türkiye fiyatları:

256 GB başlangıç fiyatı 76.999 TL

512 GB başlangıç fiyatı 84.999 TL

1 TB başlangıç fiyatı: 92.999 TL

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max teknik özellikleri

iPhone 15 Pro, 6.1 inç ekrana sahip. iPhone 15 Pro Max ise, 6.7 inç ekrana sahip. Yeni Pro iPhone'lar titanyum kasa ile geliyor.

"Natürel Titanyum, Mavi Titanyum, Beyaz Titanyum ve Siyah Titanyum" olarak sıralanan 4 renk seçeneğine sahip olan iPhone 15 Pro, havacılık ve uzay endüstrisi standartlarında titanyum tasarıma sahip ilk iPhone olarak açıklandı.