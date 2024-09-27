İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TCMB’nin faiz indirimi için tahminini açıkladı!

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye İş Bankası’nın 100. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış" başlıklı konferansta Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalar yaptı.

Aran, konferansta yabancı ekonomistlerin yeni trendlerden bahsettiğini açıklarken, CNBC-e’ye verdiği röportajda, Türkiye ekonomisine yönelik açıklamaları dikkat çekti. Aran, TCMB'nin faiz indirimlerine yönelik öngörüsünü de açıkladı.

İş Bankası Genel Müdürü Aran’ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde oldu:

"TCMB'nin kasım ayındaki toplantısında TCMB'nin 2,5 puanlık indirim imkanı olacağını düşünüyorum.

Faizin yıl sonunda yüzde 42 seviyesine ineceğini, 2025 sonunda ise yüzde 20-22 bandına kadar inebileceğini düşünüyorum.

"Faiz indirimleri enflasyonla mücadeleye zarar vermez"

2025 sonuna kadar devam edecek bir faiz indirim döngüsü olacak, diye düşünüyorum. İndirimlerin enflasyon ile mücadeleye zarar vermeyeceği görüşündeyim.

Dezenflasyonist süreç başladı. Kendi portföyümüzde ve hayatımızda görmeye başladık, fiyatlama davranışı değişmeye başladı.

Yılın sonuna kadar dezenflasyonist sürecin belirginleşmeye başlayacağını, 2025'e girildiğinde fiyatlama davranışlarının değiştiğini göreceğiz; yanlış fiyat ile pazarda kalanlar için zor bir yıl olacaktır.

TCMB ve BDDK’nın kredi kartı düzenlemesi

Son düzenlemeyi; kredi kartındaki sıkışmayı çözen, gecikmenin daha kolay yönetilmesini sağlayan ve bu sürede kart kullanmasına imkân vermesi açısından sağlıklı buluyorum.

Bu düzenlemelerin artık gevşetilmesi gerekiyor. Müdahale ettiğimiz sürece sağlıklı denge oluşup oluşmadığını bilmiyoruz. Bu düzenlemeler olmadan dengenin oluşması daha sağlıklı olacaktır; onun da zamanı umarım bir an önce gelir.

Türkiye’nin kredi notunda artış

Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine ulaşıncaya kadar kesintiye uğramayacağımızı düşünüyorum. Kredi kuruluşlarından gelen not artırımları disiplinli duruşumuzun karşılığı oluyor ve artırımların devam edeceğini düşünüyorum.

OVP bitirdiğimizde, umarım 2026 yılı içinde "yatırım yapılabilir" nota tekrar geliriz ve kıymetini biliriz, kaybetmemek için elimizden geleni yaparız."