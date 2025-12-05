İş Bankası/Yılmaz: İkiz dönüşüm zorunluluk değil stratejik bir fırsat

HÜSEYİN GÖKÇE - ANKARA

Türkiye İş Bankası’nın Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile birlikte düzenlediği ve EKONOMİ Gazetesi’nin katkı sunduğu OSB’lerde İkiz Dönüşüm Buluşmaları'nın dördüncüsü, Gaziantep, İzmir ve Konya’nın ardından Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, OSBÜK ile imzalanan protokol kapsamında oluşturulan OSB Finansman Paketiyle bugüne kadar yaklaşık 2 bin 250 işletmeye toplam 37 milyar lira destek sağladıklarını kaydetti. Yılmaz, "Bu desteklerle sanayicilerimizin karbon ayak izlerini azaltacak, enerji verimliliğini artıracak ve dijitalleşme süreçlerini hızlandıracak yatırımlar yapmasına katkıda bulunduk” dedi. Yılmaz, ikiz dönüşümün Türkiye için zorunluluk olmaktan öte stratejik bir fırsat olduğunu vurguladı.

Dönüşüm yolculuğundaki 100 KOBİ, 12 ayrı sektörden

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, “Geçtiğimiz dönemde 300 milyar TL olarak açıkladığımız sürdürülebilir finansman taahhüdümüzü 2028 yılsonuna kadar 650 milyar TL’ye revize ederek bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha gösterdik” diye konuştu. Yılmaz, İş Bankası’nın ikiz dönüşümüne destek verdiği 100 KOBİ’den 12’sinin Ankara’da olduğunu belirtti.

Geçen yıl başlatılan “100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu Projesi” ile önemli bir adım attıklarını anlatan Yılmaz, “100 KOBİ’nin dönüşüm yolculuklarında finansman ihtiyaçlarında da yanlarında olduk ve toplamda 6 milyar TL nakdi ve gayrinakdi ticari kredi desteği sağladık. Böylece KOBİ’lerimiz için dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve teknolojiyi birleştiren güçlü bir ekosistem inşa ettik” dedi.

“İhtisas OSB şubesi yaygınlaştırılacak”

Yılmaz, karbon ayak izinin azaltılmasının yanı sıra dijitalleşme, verimlilik ve rekabetçiliği desteklediklerini vurgulayarak Ankara İvedik’te ilk ihtisas OSB şubesini açtıklarını, pilot olarak başlatılan uygulamanın diğer OSB’lere yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Ankara’nın bugün 13 aktif Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye’nin sanayi üretiminde önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayan Yılmaz, “Bu OSB’ler; savunma sanayiinden makineye, gıdadan metal ürünlere kadar oldukça çeşitli, teknoloji yoğun sektörleri bünyesinde barındırıyor” dedi.

Yılmaz, Ankara sanayisine bakıldığında makine, savunma, elektronik ve kimya sektörlerinin öne çıktığını belirterek, “2025 yılının ilk sekiz ayında Ankara’nın ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,6 artışla 10,9 milyar dolara ulaştı. Bu tablo, başkentimizin üretim gücünün ne kadar dirençli ve dönüşüme açık olduğunun en somut göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Şirketler için “Dönüşüm zamanı”

MEXT Satış ve Pazarlama Grup Direktörü Barış Arıkan, KOSGEB Başkan Yardımcısı Melih Gökgöz ve UDEA Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü H. Ober Saygılı, moderatörlüğünü EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın yaptığı “Dönüşüm Zamanı: Yeşil ve Dijital Gelecek” panelinde görüşlerini paylaştı.

Arıkan: Stok ihtiyacı azalıyor, verimlilik artıyor

MEXT Satış ve Pazarlama Grup Direktörü Barış Arıkan, 2020’den bu yana yarısı KOBİ olmak üzere 900 sanayi şirketine destek verdiklerini söyledi. Türkiye’deki KOBİ’lerin dijitalleşme seviyesinin dünya standartlarının altında olduğuna dikkat çeken Arıkan, "Bu durum Türkiye’de büyük bir dönüşüm potansiyeli olduğunu gösteriyor" dedi. Arıkan ayrıca, KOBİ’lerin öncelikli yatırım olarak şirketin iskeleti şeklinde tanımlanabilecek Kurumsal Kaynak Planlaması’nı (ERP) adreslediğini söyledi. KOBİ’lerin en büyük avantajının “esnek ve pratik olmaları” olduğunu belirten Arıkan, dönüşümü gerçekleştiren firmalarda gözlemledikleri gelişmeleri şöyle sıraladı: “Projemiz kapsamında ERP–MRP–MES entegrasyonu gerçekleştiren bir KOBİ, stok seviyesini yüzde 7 azaltırken hat verimliliğini yüzde 8 artırdı. Bu sonuçlar, dijitalleşmenin hem verimlilik hem de kârlılık üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koyuyor.” Arıkan ayrıca, sürdürülebilirlik olgunluk seviyelerinin dijital dönüşüme kıyasla daha geride olmasına rağmen, yatırım odağının artış trendinde olduğunu belirtti. Arıkan, “Yeşil dönüşümün etkilerine örnek vermek gerekirse, projedeki bir KOBİ ambalaj inovasyonu sayesinde karbon salımını yüzde 68 azaltırken, su tüketimini yüzde 18 düşürdü ve geri dönüştürülebilirliği yüzde 45 artırdı” dedi.

Gökgöz: KOSGEB’den dijital dönüşüme, 20 milyon TL’ye kadar, 20 puanlık kredi faiz desteği

KOSGEB Başkan Yardımcısı Melih Gökgöz, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “KOSGEB’de; ikiz dönüşüme sadece bir destek paketi olarak değil, KOBİ'lerimizin geleceğini şekillendirecek bir vizyon olarak bakıyoruz. KOSGEB KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı ile KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerinde makine-teçhizat ile yazılım ve donanım giderlerinin finansmanına yönelik olarak EBRD ile 300 milyon Euroluk bir fon imkânı yaratmış olduk. KOSGEB olarak KOBİ’lerimizin kullanacakları kredinin faizinin yirmi puanını, son dönemdeki faiz oranı ile karşılaştırınca neredeyse faiz giderinin yarısı kadar bir tutar yapıyor, destekliyoruz. Destek başvuru şartlarını sağlayan işletmelerin, dijital dönüşümlerine yönelik yapacakları giderlere (makine-teçhizat ile yazılım ve donanım) 36 ay vadeli 20 milyon TL üst limitli kredi desteği sağlamış oluyoruz. Tavandan kredi kullanan işletme başına KOSGEB desteği 7 milyon TL’ye ulaşıyor.”

KOSGEB’in 81 ilde 83 müdürlüğü aracılığıyla reel sektörün yanında olduğunu belirten Gökgöz, 2025 yılı başından beri yaklaşık 140 bin saha ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Gökgöz, bu ziyaretlerle işletmeleri dönüştürmeyi hedeflediklerinin altını çizerken, bugüne kadar ekonomik büyümeye ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamayı hedefleyen KOSGEB’in, işletmelerin öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler ve destekler sunmaya devam edeceğini belirtti.

Saygılı: Çin ile rekabete yaklaştık

Dijital Dönüşüm Desteği’nden yararlanan firmalardan biri olan UDEA’nın Genel Müdürü Ober Saygılı, 2021 yılında aldıkları stratejik bir kararla dijital dönüşüm sürecini başlattıklarını söyledi. Saygılı, artık Çin ile rekabete çok daha yakınlaştıklarını vurgularken çalışanların da dönüşümün önemini kavradığını dile getirdi.

“100 KOBİ’nin Dönüşüm Yolculuğu Projesi” nedir?

- İş Bankası’nın 100. yılında Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla, MEXT Teknoloji Merkezi iş birliğiyle hayata geçirdiği, bir ikiz dönüşüm projesidir.

- Hedefi, 100 KOBİ’nin dijital ve yeşil dönüşümünü hızlandırmak, bu işletmeleri küresel rekabete daha güçlü hazırlamak.

- Projenin ilk adımı olarak, seçilen KOBİ’lerin genel müdürleriyle “Yatırımın Geri Dönüşü Çalıştayı” düzenlendi. Yöneticilere dönüşüm yatırımlarının geri dönüşü hesaplama yöntemleri aktarıldı.

- MEXT ekipleri KOBİ’lerin fabrikalarına giderek dijital ve yeşil dönüşüm analizleri yaptı; her işletmeye özel yol haritaları hazırladı.

- Yol haritalarında yer alan projeleri hayata geçirmek için KOBİ’ler, MEXT ve İş Bankası ekosistemindeki teknoloji sağlayıcılarıyla eşleştirildi.

- Proje kapsamında KOBİ’lere, İş Bankası tarafından farklı kredi ve finansman destekleri sunuldu.

Gül Akyürek Balta: Sanayi üretiminin yüzde 45'i OSB'lerden

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta ise, OSB’lere her alanda destek sunmaya ve çalışmalarına rehberlik etmeye devam ettiklerini söyledi. Dünya sanayisinde, sürdürülebilir altyapıya sahip ülkelerin rol alabileceğini vurgulayan Balta, Türkiye’de sanayi üretiminin yüzde 45’inin sayıları 416’ya ulaşan OSB’lerde gerçekleştirildiği bilgisini verdi. OSBÜK’ün karbon nötr OSB hedefi doğrultusunda iş süreçlerinin dijitalleşmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatan Balta, “Geçtiğimiz yıl Konya’da başlattığımız buluşmalar; Gaziantep ve İzmir gibi ülkemizin üreten şehirlerinde devam etti. Dördüncüsünü Ankara’da gerçekleştirdiğimiz buluşmalarla, organize sanayi bölgelerimizdeki ikiz dönüşüm sürecinin hız kesmeden sürmesini, işletmelerimizin geleceğe güvenle hazırlanmasını destekliyoruz” dedi.