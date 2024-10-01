İş dünyasının çağrıları karşılık buldu! Yabancı işçiler için çalışma kriterleri güncellendi

Uzun süredir iş dünyasından işçi açığını kapatmak için yabancı işçi kriterlerinin düzenlenmesi çağrıları geliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sektörlerden gelen talepleri değerlendirdi ve yabancı işçiler ile ilgili çalışma izni değerlendirme kriterleri günceledi.

1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 22'nci maddesi gereğince güncellenen 'Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri' 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Öncelik yerli işgücü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası işgücü politikasına göre yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu işgücünün öncelikle yerli işgücünden karşılanması, bunun mümkün olmaması halinde ise uluslararası işgücünün tamamlayıcı etkisinden faydalanılması esas alınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Nitelikli yabancılar işgücü piyasasına girecek

Açıklamada, nitelikli yabancıların Türkiye'ye kazandırılması ve bu kişilerin sağlayacağı katma değer Türkiye'nin kalkınması bakımından önem arz ettiği vurgusu yapılarak, küresel, bölgesel ve ulusal çapta yaşanan muhtelif gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin küresel arenadaki konumunun yanı sıra işgücü piyasasının dinamiklerinin ve ihtiyaçlarının zaman içerisinde değiştiği işaret edildi.

Sektör temsilcilerinden gelen talepler değerlendirildi

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Başta 12. Kalkınma Planı olmak üzere üst politika belgelerinde çizilen çerçeve, sektör-meslek-iş temelinde yapılan analizler, sektör temsilcilerinin talepleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri, idari kayıt ve veriler ile benzeri hususlar dikkate alınarak ihtiyaçlar doğrultusunda; nitelikli yatırımcı ve işgücünün ülkemize çekilmesi, yerli işgücü arzının sınırlı kalması sebebiyle ihtiyacın karşılanamadığı alanlarda yabancı işgücünden tamamlayıcı mahiyette faydalanılması, yerli işgücüyle ihtiyacı karşılanabilen sektör-meslek-işler bakımından da koruyucu tedbirler alınması ve kayıtlı istihdamın artırılması amaçlarıyla çalışma izni değerlendirme kriterleri güncellenmiştir. Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 22'nci maddesi gereğince güncellenen 'Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri' 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.”

Ücret ve mali yeterlilik kriterleri güncellendi

Yapılan yeni düzenleme kapsamında; genel değerlendirme kriterleri olarak da bilinen ‘istihdam', ‘ücret' ve ‘mali yeterlilik' kriterleri güncellenmiş, muhtelif sektör-meslek-işler için gerekli şartlar ve kriterler düzenlendiği de belirtildi.