İŞKUR: Açık iş sayısı yüzde 72,8 arttı

Açık iş sayısı bu yılın Ocak ayında yıllık bazda yüzde 72,8 artış kaydetti. İŞKUR'un aylık raporuna göre, açık işlerin yüzde 99,8’i özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 107.033 ile imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş özel güvenlik görevlisi (silahsız), satış danışmanı/uzmanı ve turizm ve otelcilik elemanı mesleklerinde belirlendi.

Kayıtlı işsiz azaldı

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 düşüş göstererek 3 milyon 25 bin 768 kişi oldu. Kayıtlı işsiz sayısında geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5 düşüş yaşandı.

Kayıtlı işsizlerin Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,8’i erkek, yüzde 50,2’si kadın, yüzde 24,7’si 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşe yerleştirme

İŞKUR aracılığıyla Ocak ayında 55 bin 901’i (yüzde 67,9) erkek, 26 bin 373’ü (yüzde 32,1) kadın olmak üzere 82 bin 274 işe yerleşme gerçekleşti.

Ocak 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla özel güvenlik görevlisi (silahsız), konfeksiyon işçisi ve garson (servis elemanı) mesleklerinde gerçekleştirildi.