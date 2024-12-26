İskur Denim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kurtul; “Ekolojik üretim önceliğimiz”

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

İhracatın satışlar içindeki payını yüzde 50’ye çıkaran Kahramanmaraş merkezli İskur Denim, bu yıl bu oranı yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyor. İskur Denim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kurtul, bu kapsamda Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu gibi geniş bir pazara odaklandıklarını söyledi.

Kahramanmaraş’ta 47 bin metrekarelik alana kurulu tesisinde yılda 20 milyon metre üretim kapasitesi ve 400 kişilik bir ekiple hizmet veren İskur, İhracat oranını yüz de 15 artırarak yüzde 50 seviyesine çıkardı. Şirket, 2025 yılında ise ihracat oranını yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyor. İskur Denim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kurtul, bu kapsamda Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu gibi geniş bir pazara hitap ettiklerini dile getirdi. İskur Denim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kurtul, denim kumaş üretimi alanında, indigo halat boyama, dokuma ve terbiye süreçlerini kapsayan entegre tesislerinde üretim yaptıklarını belirterek, “5 onz ile 15 onz arasında değişen, geri dönüştürülmüş iplikler ve organik ham maddelerle üretilmiş kumaşlarımız, çevre dostu üretim anlayışımızın bir yansımasıdır” dedi. Kurtul, İskur Denim’in kapasitesine değinerek, “47 bin metrekarelik alana kurulu tesislerimizde yılda 20 milyon metre üretim kapasitesine sahibiz. 400 kişilik bir ekiple çalışıyor ve üretim süreçlerimizi grup şirketlerimizle entegre bir şekilde yürütüyoruz,” ifadelerini kullandı.

İhracatta yüzde 50 Oranına Ulaşıldı

Şirketin ihracat hedeflerine değinen İsmail Kurtul, “ İhracat oranımızı yüzde 50 seviyelerine çıkardık ve bu oran bir önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdi. İhracatımızı yüzde 70 seviyelerine taşımayı hedefliyoruz. Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu gibi geniş bir pazara hitap ediyoruz” dedi. 6 Şubat depremi sonrası yaşanan zorluklara rağmen üretime hızla döndüklerini belirten Kurtul, “Deprem sonrası yatırımlarımızı kısa süreliğine askıya almak zorunda kaldık. Ancak hızlı bir toparlanma süreciyle tam kapasite üre time geçtik. Şu anda dokuma hattında ikinci bir üretim hattı kurma planlarımızı yeniden gündeme aldık. Bu yatırımla aylık üretim kapasitemizi 3,5 milyon metreye çıkarmayı he defliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekolojik üretim önceliğimiz

İskur Denim’in çevreye duyarlı yaklaşımına vurgu yapan Kurtul, “Ekolojik üretim önceliğimiz. Yenilikçi hammadde çalışmaları, geri dönüşümlü malzemeler ve sıfır atık projeleriyle sürdürülebilirliği esas alıyoruz. Tüm makinelerimizde enerji ve su tüketimini minimuma indirme hedefiyle çalışıyoruz. Fabrika çatılarımıza kurulan güneş enerji panelleri sayesinde yeşil enerji kullanımımızı artırıyoruz” dedi. Kurtul’un verdiği bilgilere göre İskur Denim, değişen ve gelişen pazar taleplerine, teknolojiye ve dinamik olarak ilerleme kaydeden olaylara çok hızlı cevap verebilen bir firma. Belirli periyotlarla gerçekleştirdikleri toplantılar neticesinde oluşabilecek risk ve fırsat değerlendirmelerini sürekli gözlemlediklerini anlatan Kurtul, “Bu sayede yaşanması muhtemel riskleri minimize etme veya değerlendirilmesi gereken fırsatlar için anlık aksiyonlar planlıyoruz” dedi. Kurtul, “ Organic, Recycle ve Rejeneratif pamuk sertifikaları alınmış ve müşteri talebine uygun olarak sertifikalı üretimler yapıyoruz. Üretimlerimizde kullanılan boya ve kimyevilerin gerekli sertifikasyonları sağlayacak şekilde sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. Üretimde kullandığımız tüm makinelerin elektrik ve su kullanımları günlük bazda kaydedilmekte olup belirlenen he defler doğrultusunda sonuçları takip ediyoruz. Tesisimizde oluşan atıkların bertarafını lisanslı firmalar aracılığıyla yapıyoruz. Yeşil Enerji kullanımı kapsamında fabrikamız çatısına güneş enerji panelleri kuruldu. Sürekli Ar-Ge projeleriyle sürdürülebilirlik anlamında kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

İnovasyon ve Ar-Ge ile yeni projeler

Şirketin Ar-Ge çalışmaları hakkında da bilgi veren İsmail Kurtul, “2021’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Ar-Ge Merkezimizle inovasyon odaklı projeler yürütüyoruz. Tamamıyla organik ve geri dönüştürülebilir malzemelerle çalışarak, çevre dostu ve katma değerli ürünler geliştiriyoruz. 2025 yol haritamızda 8 farklı projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yenilikçi hammadde çalışmaları, ürün tasarımı ve proses geliştirme konularının yanısıra tamamıyla organik, doğal ve geri dönüştürülebilir malzemeler ile minimum düzeyde atık oluşturan prosesleri kullanarak sürdürülebilir ve çevreci üretim konusunda çalışmalar devam etmektedir” dedi.