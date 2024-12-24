İşlenmemiş altın ithalatına ‘mal mukabili ödeme’ imkanı getirildi

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlenmemiş altın ithalatına ‘mal mukabili ödeme’ imkanı getirildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Direktörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 15.02.2023 tarihi ve sonrasında "mal mukabili" ödeme şekli ile işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilmemesine karar verildiği ve bu husus Borsanın 14.02.2023 tarihli duyurusu ile Kıymetli Madenler Piyasası Üyeleri'ne iletildiği hatırlatıldı.

Altın ithalatında ödeme düzenlemesi

Bakanlık tarafından yapılan düzenleme ile 20 Aralık 2024 tarihi ve sonrasında DİR kapsamında gerçekleştirilecek işlenmemiş altın ithalatının, "mal mukabili" ödeme şekli ile gerçekleştirilmesi uygun bulundu.

Açıklamada, "Bu kapsamda, 20.12.2024 tarihi ve sonrasında sadece DİR kapsamında ‘mal mukabili’ ödeme şekli ile işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilebilmesine imkân sağlanmış olup, iş ve işlemlerin söz konusu sürece uygun olarak yürütülmesi önem arz etmektedir."