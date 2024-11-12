İşsizlik fonunun yönü değişti: 1 milyon işsizden çoğu yardımdan yoksun kaldı

Türkiye'de ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikası,işsizlikle ilgili yeni dinamikleri gündeme getiriyor. Resmi verilere göre işsizlik oranı düşüş gösterse de, işsizlik ödeneği için başvuran kişi sayısındaki artış kaygı verici bir seviyeye ulaştı. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Eylül ayı verilerine göre, birçok işsiz vatandaş işsizlik ödeneğine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Amacı dışında kullanım eleştirisi

İşsizlik Sigortası Fonu'nun işsizlik maaşına erişim sağlamak yerine, büyük ölçüde işveren desteği için kullanıldığı eleştirileri gündeme geliyor. İşsizlerin işsizlik maaşına ulaşmasının zorlaşması, fon kaynaklarının amacına uygun şekilde kullanılmadığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. İŞKUR verileri, başvuran her iki kişiden yalnızca birinin işsizlik ödeneği alabildiğini ortaya koyuyor.

Eylül ayında 138 bin kişi başvurdu

İŞKUR’un Eylül ayı verilerine göre, işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 138 bin 479’a ulaştı; ancak bu başvuruların yalnızca 68 bin 212’si işsizlik maaşı almayı başardı. Ocak-Eylül döneminde işsizlik ödeneğine başvuran toplam kişi sayısı ise 1 milyon 200 bini buldu. Yılın ilk dokuz ayında yapılan başvuruların yalnızca yüzde 48’i işsizlik ödeneği almaya hak kazandı.

25-29 yaş grubu başvurularda önde

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre; işsizlik ödeneğine başvuranlar arasında genç işsizlerin oranı dikkat çekiyor. İşsizlik ödeneğine başvuran her 100 kişiden 22’si 25-29 yaş grubundaki genç işsizlerden oluşuyor. Bu yaş grubunda 267 bin 214 genç işsizlik ödeneği için başvuruda bulunurken, bunların yalnızca 115 bin 174’ü ödenek almaya hak kazandı. Genç işsizlerin işsizlik maaşına erişimde yaşadığı zorluklar, bu yaş grubunun iş güvencesizliğine daha fazla maruz kaldığını gözler önüne seriyor.

55 yaş üzeri işsizler de işsizlik ödeneğine başvurularını artırıyor

İŞKUR’un verilerine göre 55 yaş üzeri işsizler de işsizlik ödeneğine başvurularını artırıyor. Bu yaş grubunda Eylül ayında 29 bin 258 kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu. Aynı yaş grubundaki 68 bin kişi ise İŞKUR’da iş bulma umuduyla beklemeye devam ediyor. Üstelik, bu işsizlerden 4 bin 324’ü bir yıldan uzun süredir işsiz durumda ve İŞKUR kayıtlarında yer alıyor.

Kadın işsizler arasında 55 yaş ve üstünde İŞKUR’a kayıtlı olanların sayısı 28 bin 389 olarak belirlendi. Bu kadınlardan 1.638’i bir yılı aşkın süredir iş bulma umuduyla İŞKUR sisteminde bekliyor. Erkek işsizlerde ise aynı yaş grubunda kayıtlı işsiz sayısı 39 bin 644’e ulaşırken, 2 bin 686 erkek işsiz bir yıldan uzun süredir iş arayışını sürdürüyor.