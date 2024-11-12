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Kayseri Büyükşehir 3 RES türbinini faaliyete geçirecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nda yıl sonuna kadar 21 megavatlık 3 Rüzgâr Enerji Santrali (RES) türbinin faaliyete geçeceği belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kendi kaynaklarımızla enerji sorununu çözersek daha rahat ederiz. KASKİ ve ulaşımın en büyük giderleri enerji alanında” dedi.

Haber Merkezi
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Kayseri Büyükşehir 3 RES türbinini faaliyete geçirecek
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MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan Kasım ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Büyükkılıç, KASKİ ve Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan GES ve RES projeleri hakkında bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KASKİ ve Ulaşım AŞ şirketlerinin en önemli giderlerinin enerji olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, “Bu alanda hükümetimiz, bakanlarımız gerekli destekleri esirgemiyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi. Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ise RES projesinde tüm temellerin bittiğini belirterek “ Sadece montaj aşamamız kaldı. Yakın zamanda türbinlerimiz burada olacak. Yıl sonuna kadar 21 megavatlık 3 türbinimizi döndürmeyi hedefliyoruz. Böylece Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin tüm enerji ihtiyacını karşılayacak ve üstüne bir misli daha da enerji üretecek önemli bir tesisi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Meclisi’nde ayrıca Kocasinan Belediyesi’ne 175 milyon TL, Hacılar Belediyesi’ne 100 milyon TL ve Sarız Belediyesi’ne ise 5 milyon TL ek bütçe verilmesi kararı oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında 41 asıl, 48 ek olmak üzere toplam 89 gündem maddesi meclis üyelerince karara bağlandı. Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

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