Dünya demir çelik sektörü İzmir’de bir araya geldi

İZMİR / EKONOMİ

SteelRadar tarafından düzenlenen ve çelik sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren Steel Summit 2025 - 1. Uluslararası Çelik Sanayi ve Küresel Piyasalar Zirvesi, sektörün geleceğine ışık tutacak oturumlarıyla 15-16 Mayıs tarihlerinde İzmir’de gerçekleşti. Yerli ve yabancı çok sayıda profesyonelin katıldığı zirvede; ham maddeden yeşil çeliğe, yassı çelikten hurda piyasasına kadar birçok konu ele alındı.

Açılış konuşmalarını, SteelRadar Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztüre ile İzmir Demir Çelik (İDÇ) İcra Kurulu Üyesi Feyyaz Yazar gerçekleştirdi.

Konuşmasında karar vericilerin karşılaştığı zorluklara değinen Cem Öztüre, “Karar vericiler, uçağın kokpitindeki göstergelere bakan pilot gibidir. Gözleri piyasalarda olmalıdır. Karar vermek için sadece fiyat yeterli değildir; ham madde ve mamul stokları da bu süreçte belirleyici faktörlerdir. Karar verici, yılın 300 günü kritik kararlar almak zorundadır. Performansını ölçmek oldukça zordur; bu nedenle yönetim hem güvenmeli hem de takip etmelidir. Bizim gibi platformlar, karar vericilere bir nebze de olsa ışık tutuyorlar” ifadelerini kullandı.

“Çelik gibi olmalı, dimdik ayakta durmalıyız”

İzmir Demir Çelik (İDÇ) İcra Kurulu Üyesi Feyyaz Yazar da, Türk çelik sektörünün yurt içinde bazı olumsuz düzenlemelerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, “Bunlardan en önemlisi, 2024 yılında uzun mamullere getirilen ve İDİS olarak bilinen İnşaat Demiri İzleme Sistemi. Sektöre hiçbir katkısı olmayan bu uygulama, sadece etiketleme ve boyama nedeniyle ton başına yaklaşık 2 dolarlık maliyete yol açıyor. Buna işçilik ve diğer maliyetler dahil değil. Ayrıca, kısmi teklif zorunluluğu gibi sektöre fayda sağlamayan diğer düzenlemeler de söz konusu. Sektörümüz bir yandan uluslararası acımasız rekabetle mücadele ederken, diğer yandan ülkemizdeki olumsuz uygulamalar karşısında sürdürülebilirliği sağlamak adına büyük bir çaba içinde. Bu süreci değiştirebileceğimize inanıyorum. Bu çerçevede çelik gibi olmalı, dimdik ayakta durmalıyız. Türk çelik sektörü olarak birlik içinde hareket etmeliyiz” diye konuştu.

“İkinci yarıdan itibaren iyileşme bekliyoruz”

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, “Türk Çelik Sektörü’nün Makro Görünümü ve Sektörün Gelişimi” başlıklı sunumunda, sektörün kapasite kullanımı, ekonomik ve siyasi gelişmelerin etkilerini değerlendirdi.

Yayan, 2024 yılında Türkiye’nin, küresel eğilimlerin aksine, %9,4’lük büyüme gösterdiğini belirterek, “İmalat sektörü, çelik tüketiminin yoğun olduğu alanlardan biri. Bu sektör, 2024 yılında sınırlı bir büyüme kaydetti. 2025 için daha iyimser beklentilerimiz vardı; ancak yaşanan politik gelişmeler ve ekonomik dalgalanmalar, süreci zorlaştırdı. 55 milyar dolarlık döviz rezervinin erimesine neden olan bu süreç, Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı’nın müdahaleleriyle kısmen toparlandı. İkinci yarıdan itibaren inşaat, otomotiv gibi tüketici sektörlerinde iyileşmeler bekliyoruz” dedi.

Yayan, ayrıca Trump yönetimi ve Avrupa Birliği’nin yeni ticaret politikalarına da değinerek, AB kotalarının ve Trump tarifelerinin rekabeti dengeleyeceğini ve olumlu gelişmeler olarak görüldüğünü ifade etti. Yayan, “Türkiye’nin ihracatındaki gelişmeler, büyük ölçüde Trump’ın politikalarının seyrine bağlı. Çin’e yönelik inişli çıkışlı tarifeler ve AB’nin benzer kararları prensiplere değil, pazarlıklara dayanıyor. Türkiye bu tabloda ne avantajlı ne de dezavantajlı bir konumda,” dedi.

“Türkiye artık ucuz ürün üreten ülkeler safında değil”

Zirvenin Gold Sponsoru ve Öğle Yemeği Sponsoru olan Kocaer Çelik adına konuşan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Mehmet Çakmur, 3 fabrikalarıyla yıllık 800 bin ton üretim kapasitesine ulaştıklarını ve 2025’i 600 bin ton üretimle tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Çakmur, “Çoğu müşterimizle çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. 6 kıtaya ihracat yapıyor, Ege Bölgesi ihracat şampiyonluğunu 7 yıldır sürdürüyoruz, Amacımız yüksek katma değerli ürünlere yönelmek. Türkiye artık ucuz ürün üreten ülkeler arasında yer almıyor. Maliyetlerimiz ve işçilik giderlerimiz yüksek. Bu nedenle katma değerli ürünlere yönelmemiz şart. Sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma hedeflerimiz doğrultusunda; salınım, su kaynaklarının kullanımı ve sosyal eşitlik alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Zirvenin gala gecesine katılan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Yalçın Ertan, 50'nci yılını kuıtlayan İzmir Demir Çelik AŞ.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Halil Şahin'e plaket sundu. Etkinliğin İzmir’de gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Ertan, “Çelik sektörünün küresel ölçekteki temsilcilerini ülkemizin en önemli çelik üretim merkezlerinden biri olan Ege’nin kalbinde, İzmir’de ağırlamak bizler için büyük önem arz ediyor. Steel Summit 2025’in sektörümüze sunduğu vizyoner bakış ve iş birliği fırsatları, önümüzdeki dönemde ihracatımızın niteliğini ve sürdürülebilirliğini artırma hedeflerimizle birebir örtüşüyor. Bu tür platformlar, sadece bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda sektörümüzün dönüşümüne liderlik etme anlamında da son derece kıymetli” ifadelerini kullandı.