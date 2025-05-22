Başkan Toptaş; Var gücümüzle Onikişubat’ımızı geleceğe hazırlıyoruz

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Basın mensuplarıyla bir yıllık görev sürecinde tamamlanan, yapımı devam eden ve planlanan projeleri değerlendiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, Onikişubat’ımızı daha yaşanabilir, daha modern ve daha dirençli bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyor, geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, göreve geldiği günden bu yana geçen bir yıllık sürecin değerlendirmesini yapmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, tamamlanan projeler, devam eden yatırımlar ve önümüzdeki döneme dair hedefler tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Başkan Toptaş, konuşmasında ulaşım, altyapı, çevre, kültür, sosyal destek, eğitim ve yeşil alanlar başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen projeleri anlattı. Onikişubat’ın her köşesine hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Toptaş, planlı, kararlı ve vizyoner bir yönetim anlayışıyla ilçenin geleceğini şekillendirdiklerini ifade etti.

Toptaş, “Malumunuz 1 yıldır Onikişubat Belediye Başkanı olarak ekibimizle yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta belediye başkanlığı yapmak, yerel yöneticilik yapmak çok iyi bir performans istiyor. Bizler de Onikişubat Belediyesi olarak kendi sorumluluk alanımızda ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Onikişubat’ımızın bir an önce ayağa kalkması, toparlanması, inşa ve ihya sürecinin çok hızlı bir şekilde tamamlanması adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu noktada şehrimizin tüm dinamikleriyle bir mücadele veriyoruz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Vahit Kirişci Bakanımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm yerel yöneticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

60 BİN TON ASFALT VE 265 BİN METREKARE KİLİT PARKE

Geride kalan bir yıllık süreçte özellikle ulaşım ve altyapı yatırımlarında önemli mesafeler kat edildiğine dikkat çeken Başkan Hanifi Toptaş, “Göreve ilk başladığımızda muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla çok iyi bir iletişim kurarak ilçemizin sorunlarının ne olduğunu ve bu sorunların çok hızlı bir şekilde nasıl çözülmesi gerektiğinin gayretini verdik. Her şehrin, her ilçenin, her mahallenin kendine göre sorunları ve beklentileri var. Özellikle vatandaşlarımızın beklentilerine baktığımızda belediyeden genel olarak talebi yol sorunlarının çözülmesiydi. Deprem sonrası da zaten önümüze çıkan en büyük sorun ulaşım konforunun çok daha iyi noktalara gelmesiydi. Şuan da dünyanın en büyük şantiyesi içerisinde yaşıyoruz o sebeple çok ciddi tonajlı araçlar ulaşım ağımıza zarar verdi. 1 yıllık süreçte şu ana kadar 220 milyon TL’lik yatırımla 60 bin ton asfaltı ilçemizle buluşturduk. Geçtiğimiz hafta da yeni sezonun başlangıcını yaptık ve Kavlaklı, Ceyhan ve Kazım Karabekir Mahallemizde 11 bin ton sıcak asfalt çalışmasına başladık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Süleyman Şah Mahallemizde ilk olarak sokak sağlıklaştırma projesini hayata geçirdik. Kentsel tasarım vizyonumuzu yansıtan prestij sokağı haline dönüştürdük. İlerleyen süreçte kendi sorumluluk alanımızda olan ilçemizin muhtelif yerlerinde bu projemizi uygulamaya devam edeceğiz. Kırsal mahallerimizde en büyük beklenti kilit parkeydi. Depremin ardından geçen süreçte 265 bin metrekarelik kilit parke çalışmasını mahallelerimizle buluşturduk” dedi.

“ONİKİŞUBAT’IMIZI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, tamamlanan ve yapımı süren projelere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana, Onikişubat’ımızı daha yaşanabilir, daha modern ve daha dirençli bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Altyapıdan sosyal yaşam alanlarına, eğitimden enerjide sürdürülebilirliğe kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemizin dört bir yanında sıcak asfalt seriminden kilit parke çalışmalarına, çocuklarımız için modern park alanlarından kadınlarımız ve gençlerimiz için sosyal merkezlere kadar çok sayıda projeyi tamamladık. Özellikle ‘asrın felaketi’ olarak tanımlanan depremin ardından vatandaşlarımızın yanında olduk. Aynı zamanda temiz enerjiye yaptığımız yatırımlarla hem çevremizi koruyor hem de belediyemize ekonomik katkı sağlıyoruz. Kadın emeğini destekliyor, gençlerimizi geleceğe hazırlıyor, sosyal yardımlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın yükünü hafifletiyoruz. Onikişubat’ta değişim başladı. Biz, bu değişimi sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının vizyonuna göre inşa ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Onikişubat, her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu yolda bizlerle birlikte yürüyen tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum.”

Başkan Toptaş, diğer yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi;

YAŞAYAN PARKLARLA YENİ NEFES ALANLARI

Onikişubat’a değer katan park projeler kapsamında; Akif İnan Mahallesi’nde Çınarlı Bahçe, İstiklal Mahallesi’nde Abdal Halil Ağa Parkı, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde Dinamik Yaşam Parkı, Süleymanşah Mahallesi’nde Renkli Yaşam Parkı, Yirmiikigün Mahallesi’nde Burhaneddin Türkkahraman Parkı ve Karamanlı Mahallesi’nde Muhtarlık Parkı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ayrıca Tekerek Mahallesi’nde farklı ve özel tasarımların yer alacağı bir yaşam alanı ve Döngele Mahallesi’nde Çağşak Mesire Alanı gibi doğayla iç içe projelerle ilçenin sosyal dokusu güçlendiriliyor.

Karamanlı, Akçakoyunlu, Karacaoğlan, Mimar Sinan, Binevler, Tavşantepe, Mağaralı, Necip Fazıl, Haydarbey, Rasim Özdenören ve Kılavuzlu mahallelerinde park, sentetik saha ve çevre düzenlemeleri gibi çok sayıda proje eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

DEPREMZEDELERE DESTEK VE İMAR ÇALIŞMALARI

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından, Onikişubat Belediyesi Başkan Hanifi Toptaş öncülüğünde depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için önemli adımlar attı. Taban katsayısı 0.40’tan 0.60’a çıkarılarak yerinde dönüşüm projelerine hız verildi. Yeni yapı ruhsatı verilen bağımsız bölüm sayısı 6 bin 354’e, güçlendirme ruhsatı verilen bölüm sayısı ise 6 bin 367’ye ulaştı.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE YATIRIM: KUMARLI HES

25 milyon TL ek kaynakla hayata geçirilen Kumarlı Hidroelektrik Santrali, 2.4 MWe kurulu gücüyle yılda 6.85 GWh enerji üreterek hem çevreye duyarlı bir enerji kaynağı hem de belediye bütçesine katkı sağlayan bir proje olarak dikkat çekiyor.

KADIN VE GENÇLİK ODAKLI SOSYAL PROJELER

Yirmiikigün Mahallesi’nde inşa süreci başlayacak Kadın Emeği Çarşısı başta olmak üzere seramik atölyeleri,kadınların üretime katılımını teşvik ederken, Şehit Abdullah Çavuş ve Kale Mahalleleri’nde inşa edilecek gençlik merkezleri ile Mevlana Mahallesi’ndeki Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunuyor. Ayrıca Kavlaklı Mahallesi’ne kazandırılacak kır düğün salonu da sosyal organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.