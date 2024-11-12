Eksun Gıda 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı: Toplam satışları 7 milyar TL’ye yaklaştı

Sinangil ve Sinangil Gluten YOK markalarıyla 200’ü aşkın ürün çeşidini tüketicilere sunan Eksun Gıda, Türkiye Muhasebe Standartı (TMS) 29 enflasyon muhasebesi ilkelerine uygun olarak hazırlanan 2024 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınladı. Sonuçlara göre şirketin 2024 yılının ilk 9 ayında yurt içi net satışları 5,4 milyar TL seviyesine ulaştı.

“Toplam aktif büyüklüğümüz 4,6 milyar TL’ye ulaştı”

Hem perakende hem de endüstriyel alanda geniş dağıtım ağıyla faaliyetlerine devam eden Eksun Gıda, toplam aktif büyüklüğünü 4,6 milyar TL seviyesine çıkardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, “Şirketimizin TMS 29 etkisi hariç brüt kar marjı yüzde 15,5 seviyesinde, FAVÖK marjı ise yüzde 5,6 seviyesinde gerçekleşti. Aktif büyüklüğümüzdeki bu artışla yerel ve global pazarlardaki gücümüzü pekiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Global pazarda büyüme sürüyor

Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeye ihracat yaparak bu alanda da sektörün önde gelen firmalarından olan Eksun Gıda, 2024 yılının ilk dokuz ayında ihracat tutarını ise 1,5 milyar TL seviyesine çıkardı. Demir yaptığı değerlendirmede, “Tekirdağ ve Konya fabrikalarımızda yıllık 600 bin tonluk üretim kapasitemiz ve 52 bin tonluk buğday depolama altyapımızdan aldığımız güçle, hem finansal kapasitemizi hem de global bilinirliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Değişen pazar koşullarında ve tüketici tercihlerinde istikrar sağlayacak yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz.” dedi.

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“Güçlü altyapımızla küresel dalgalanmalara karşı dayanıklıyız”

Küresel buğday piyasaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ahmet Demir, buğday fiyatlarının toparlanmaya başladığını vurgulayarak, “Dünya Bankası’nın güncel raporuna göre, buğday fiyatları 2024 yılında yüzde 21 oranında azaldı. Küresel buğday fiyatlarındaki bu düşüş eğilimi, geniş depolama kapasitemiz ve yüksek üretim hacmimiz sayesinde bizim için yeni fırsatlar ortaya çıkarıyor. Uzun vadeli bakış açımızla, bu süreci ekonomik bir fırsat olmanın ötesinde, sektörde sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunacak bir adım olarak değerlendiriyoruz. Yüksek kapasiteli buğday depolama altyapımızla küresel piyasaların dalgalanmalarına karşı dayanıklılığımızı artırıyoruz” dedi. Perakende ve endüstriyel sektörlerdeki çalışmalarına da değinen Demir, “Sinangil ile perakende pazardaki öncü konumumuzun yanında, aylık ortalama 20 bin tonluk satışla endüstriyel un pazarında da güçlüyüz. Konya ve Tekirdağ gibi buğday havzası olarak nitelendirebileceğimiz lokasyonlarda konumlandırdığımız iki fabrikamız ve yüksek buğday stoklama kapasitemiz, bize 365 gün rekabetçi fiyat ve sabit kalite avantajı yaratıyor.” ifadelerini kullandı.

Eksun, yeşil yatırımlara imza atıyor

‘Yeşil Dünya Sürdürülebilir Enerji’ mottosuyla tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmayı ilke edinen Eksun Gıda, yenilenebilir enerjiye de yatırım yapıyor. İnsan ve çevreye duyarlılığını göz önünde bulundurarak yatırım yaptıklarını vurgulayan Ahmet Demir, “Tekirdağ ve Konya’da bulunan fabrikalarımızın elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla şu ana kadar toplam 18.900 kW güce sahip rüzgar enerjisi santrali için çağrı mektubu alınmış olup, yatırımlara ilişkin süreçler devam ediyor. Bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte yatırımlarımızı hızla hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Eksun Gıda, yenilenebilir enerji projeleriyle enerji verimliliğini artırırken çevresel sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendirmeye devam ediyor.

Modern tesis lisanslı depoculukla destekleniyor

Yatırımlarını lisanslı depoculuk faaliyetleriyle desteklediklerini ifade eden Ahmet Demir, “Bizi endüstriyel sahada rakiplerimizden ayrıştıran unsurların başında yüksek teknolojiyle donatılmış üretim parkuruna sahip olmamız geliyor. Bu kapsamda Babaeski Lisanslı Depoculuk A.Ş.’yi satın alarak büyüme odaklı yatırımlarımızı sürdürdük” dedi. Demir, lisanslı depoculuğa yönelik yatırımlarıyla sektöre değer katarken, sürdürülebilir ve güvenli bir gıda tedarik zinciri için önemli bir adım attıklarını sözlerine ekledi.