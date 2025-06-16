Vaden, Automechanika'da 1 milyonuncu kompresörününü misafirleri ile buluşturdu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Fuar kapsamında düzenlenen özel etkinlikte, bu başarı anısına pasta kesimi gerçekleştirildi. Programa Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, sektör temsilcileri, iş ortakları ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Etkinlikte konuşan Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar, "Bugün burada, sadece bir ürünün değil, 20 yılı aşkın bir emeğin ve mühendislik birikiminin sonucunu sergiliyoruz. 1 milyonuncu kompresörümüz, hem Konya sanayisinin hem de Türk otomotiv yan sanayiinin geldiği noktayı gösteriyor. Yerli üretim gücümüzle dünya pazarlarında daha da büyümeyi hedefliyoruz. Bu ülkenin bir değeri olarak nice milyonlu üretim rakamlarına hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Acar konuşmasında, üretim vizyonlarına da dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Geleceğe dönük olarak akıllı üretim altyapımızı daha da geliştiriyoruz. AR-GE çalışmalarımıza hız vererek katma değeri yüksek ürünler üretmeye devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bize inanan iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum."

Vahap Munyar'dan Vaden'e övgü

Vaden'in bir milyonuncu kompresör tanıtım lansmanına katılan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar da Vaden'i tebrik ederek, "Anadolu'dan dünyaya açılan markalarımızın bu güzel anlarına şahit olmak bize gurur veriyor. Vaden yönetimini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Vaden standında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sedat Acar ve Semih Acar da hazır bulunarak misafirlerle yakından ilgilendi ve tebrikleri kabul etti.