İstanbul Havalimanı, hedefine erken ulaştı!

Cumhuriyetin 100. Yılında “100 Havayolu” hedefine ulaşan İGA İstanbul Havalimanı, 2024 yılı için hedeflediği 110 Havalimanı’na da sene bitmeden erişti. Yunanlı şirket SKY express İstanbul Havalimanı’na Airbus 320neo tipi, GQ-670 sefer sayılı SX-IOA tescilli uçak 137 yolcu ile saat 09:10 sıralarında Atina’dan geldi.

İlk sefer için dış hatlar gelen yolcu katı B15 kapısında bir tören düzenlendi. Törene İGA CEO’su Selahattin Bilgen, İGA İstanbul , Havalimanı Kurumsal ilişkiler Genel Müdür Yardımcısı Turgay Yaman, İGA İstanbul Havalimanı Havalimanı Operasyon Direktörü Fatih Mere,SKY express Yönetim Kurulu Başkanı ioannis Grylos ve yetkililer katıldı.

SKY express Havayolu Yunanistan’ın başkenti Atina’dan İGA İstanbul Havalimanı’na direk uçuş başlattı. Hafta 7 gün sefer düzenleyecek.

İstanbul Havalimanı 110 hava yolu hedefine ulaştı

İlk uçuş ile ilgili açıklama da bulunan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, ” Dünyada en fazla hava yoluna ev sahipliği yapan üçüncü Havalimanı olmanın gururunu yaşıyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak, Türkiye’yi küresel bir uçuş merkezi yapma hedefimizi sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ağırladığımız hava yolu sayısını 100’e ulaştırmayı hedeflemiştik. ‘100 hava yolu’ hedefini aşarak 101 hava yolu ile 2023’ü kapattık. 2024’te ise ev sahipliği yaptığımız Havayolu sayısını 110’a çıkarma hedefimiz vardı. Sky express’in aramıza katılmasıyla sene bitmeden bu rakama da ulaşmış olduk. Bu, sadece Havalimanımızın büyüyen uçuş ağını ve bağlantısını değil, aynı zamanda dünyaya Türkiye’nin havacılık sektöründe her gün daha da güçlenen vizyonunu yansıtmaktadır; küresel işbirlikleri ve ticaretin artması, ülkemizin stratejik önemini de her geçen gün pekiştirmektedir." dedi.

Dünya’da en çok havayolu olan havalimanları

Bangkok Havalimanı, Tayland 117 Havayolu

Paris-De Gaulle, Fransa - 112 Havayolu

İstanbul Havalimanı Türkiye – 110 Havayolu

Havayolu şirketi haftanın 7 günü Airbus A320 Neo ile Atina – İstanbul arasında karşılıklı seferler düzenleyecek. Yolculara geniş bir ulaşım ağı sunan şirket Mykonos, Santorini, Korfu, Kos, Paros ve Herakleion gibi Yunan adalarına transfer yapma imkanına kavuşmuş olacak.