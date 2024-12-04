İstanbul’da amortisman süresi 15 yıla çıktı! Yatırımın getirisi düşüyor

Konut piyasasında temmuz-ekim döneminde satış patlaması gerçekleşti. 565 bin adet gibi yüksek bir satışın gerçekleştiği bu dönemde; TCMB Konut Fiyat Endeksi 141,3 seviyesinden 151,1’e yükseldi. 4 aylık dönemde Türkiye ortalamasına göre konut fiyatlarında yüzde 6,93’lük nominal fiyat artışı gerçekleşti.

Amortisman süreleri uzuyor

Bu etkiyle birlikte konutta amortisman süresi uzamaya başladı. Yaz aylarında sınırlamanın kalkmasıyla birlikte kiralarda hızlı artış yaşanmış ve amortisman süreleri, düşük kalan konut fiyatları sebebiyle tarihî dip seviyelere gerilemiş, bu da konut yatırımcısını harekete geçirmişti.

İstanbul’da amortisman süresi çıktı

Gayrimenkul platformu Endeksa verilerine göre; İstanbul’da temmuzda 14 yıl olan konut amortisman süresi, kasımda 15 yıla yükseldi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Ankara’da 10 yıldan 12 yıla yükselirken, İzmir’de ise 14 yıl barajında taban yaptı. Bu arada İstanbul’da eylülde yüzde 7,23 olan yıllık kira getirisi kasımda yüzde 6,85’e kadar geriledi.

1+1 konutlarda kira çarpanlarının geriledi

4-5 yıl öncesinde 25 yıla kadar yükselen kira çarpanlarının, son yıllarda 20 yılın da altına gerilediğini belirten Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Şu sıralar amortisman süresi 15 yıllar seviyesine gelmiş durumda. Hatta büyük şehirlerin çeperlerinde 1+1 konutlarda 10-12 yıla kadar kira çarpanlarının gerilediği ifade ediliyor” şeklinde konuştu.

Getiri hesabı boş konutta yükseliyor

İstanbul Gayrimenkul Değerleme olarak bu yılın üçüncü çeyreğinde İstanbul’un merkezi ilçelerinde ortalama konut kira çarpanını 16,6 yıl olarak hesapladıklarını belirten Dr. Büyükduman, “Fakat bu, boş konutların kirası ile piyasa değeri arasındaki çarpan ilişkisini gösteriyor, buna dikkat edilmeli” dedi ve eski kiracı ile devam eden kontratlarda amortisman süresinin daha yukarıda olduğunu hatırlattı.

Konut fiyatlarında yükseliş bekleniyor

Gayrimenkul sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren Satış Küpü Danışmanlık Kurucusu Kürşat Tuncel ise; beklenen faiz indirimlerinin etkisiyle konut fiyatlarında artış öngörüldüğünü, düşük arz ve maliyet enflasyonunun da bu beklentiyi desteklediğini, kira artışlarının zaman içinde düşmeye başlayacağını, 2025’in sonlarına doğru amortisman sürelerinin 20 yıla kadar yükselebileceğini ifade ediyor.

Yatırımcı için fırsat penceresi açıldı

Tuncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konut piyasasında amortisman sürelerinde dip noktalara gelindiğini belirterek “Gelecek yıl ilk çeyrek sonrası konutta reel fiyat artışları ve dolayısıyla amortisman sürelerinde de yükseliş başlayabilir. Dolayısıyla bu sıralar yatırımcı için bir fırsat penceresi söz konusu” değerlendirmesinde bulundu.