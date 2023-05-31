İstanbul’da konut satışı yüzde 24 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre İstanbul’da konuş satışları düştü. İstanbul’daki konut satışı 2023 yıl mart ayında 2022’nin aynı ayına göre 24 azalarak 23 bin 974 adetten 18 bin 166 adede geriledi. İlk aylık dönemde ise konut satışı yüzde 12 azaldı. TÜİK’in verilerine göre konut satışı 2023 yılı Ocak ayında 15 bin 110 adetten 17 bin 415 adede yükselirken, 2023 yılı Şubat ayında ise 18 bin 752 adetten 14 bin 980 adede geriledi.

2022/2023 Mart ayları verilerine göre, Beykoz, Çatalca, Şile’de satışlar artarken, satışların en çok azaldığı ilçeler ise; Beyoğlu, Beylikdüzü, Bakırköy ve Fatih oldu.

Verileri değerlendiren EVA Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Eylül Helin Gül, “Konut satışı adetlerinin en çok azaldığı Beyoğlu, Beylikdüzü, Bakırköy ve Fatih ilçelerin ortak özelliklerine bakıldığında, fay hattına yakın olan ilçelerden oldukları ya da 1999 depremi öncesi inşa edilmiş yapı stoku açısından yoğun ilçeler arasında oldukları görülüyor. İPA’nın çalışmalarına göre İstanbul’da deprem riski Avrupa Yakası’nda Haliç ile Küçükçekmece Gölü arasındaki geniş bölgeye, sahil hattında Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih ilçeleriyle meskûn nüfus yoğunluğu yüksek olan Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerini kapsayan bir alanı tehdit ediyor. Anadolu Yakası’nda ise sahil şeridi boyunca, özellikle eski yapı stokunun yoğun olduğu alanlarda öne çıkıyor.” dedi.

Beylikdüzü, Bakırköy ve Fatih risk haritası üzerinde

Beylikdüzü, Bakırköy ve Fatih’teki konut düşüşün söz konusu ilçelerin İPA tarafından belirlenen risk haritası üzerinde olmasından, Beyoğlu’nda ise 1999 öncesi yapılaşmanın fazla olmasından kaynaklı olduğunu belirten Gül, şunları kaydetti: “Oransal olarak yüzde 24’ten fazla düşüş yaşayan ilçeler ise Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Zeytinburnu, Ümraniye, Üsküdar ve Şişli oldu. Bu ilçelerden Avcılar, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Üsküdar ilçeleri İstanbul’un deprem riski haritalarında yüksek riskli alanlar olarak görülen ilçeler. Bu ilçelerin sahile yakınlığı, zemin özelliklerinin yerleşime uygun olmaması ve fay hattına olan yakınlığı deprem riskini artırmakla birlikte, Bağcılar, Beşiktaş, Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Ümraniye ve Şişli ilçelerindeki gibi meskun nüfusun yoğunluğu da deprem riskini artırıyor. Verilerindeki değişime baktığımızda Beykoz, Çatalca, Şile gibi açık alan bakımından yoğun bölgelere sahip olan ilçelere yönelimin olduğu ve bu ilçelerin normal dışı arttığı görülebiliyor. Uzmanlar İstanbul’un depreme en dayanıklı ilçeleri olarak Sarıyer, Başakşehir, Şile, Çekmeköy ve Beykoz‘u açıkladı. Satışlarda bu açıklamaların etkileri görülebiliyor. İstanbul’un kuzey ilçeleri içerisindeki konut projelerini incelediğimizde deprem sonrası artan talebin daha çok az katlı müstakil evlerde ve depreme dayanıklı olarak pazarlanan konut projelerine yöneldiği ve bu projelerde fiyat artışları olduğu tespit edildi.”