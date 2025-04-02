İstanbul'da martta fiyatı en çok artan ürünler belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Mart ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı.

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 208 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 52 adet ürünün fiyatında azalış görülmüştür.

Fiyatı yükselenler

Aylık olarak; 2025 Mart ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcamaları grubunda yer alan Taze Fasulye yüzde 60,36 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları şu şekilde oldu:

• Patlıcan yüzde 43,88

• Kabak yüzde 41,93

• Dolmalık Biber yüzde 41,73

• Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti yüzde 34,58

• Erkek Berberi-Saç Kesim yüzde 25,23

• Limon yüzde 24,96

• Domates yüzde 21,92

• Karnabahar yüzde 19,64

• Sarımsak yüzde 19,06

• Muz yüzde 17,25

• Kuru Soğan yüzde 16,11

• Sivri Biber yüzde 12,17

• Araba Kiralama Ücreti (Günlük) yüzde 11,30

• Kolonya yüzde 9,65

• Yeşil Soğan yüzde 8,79

• Dondurma yüzde 8,55

• Patates yüzde 8,42

Fiyatı düşenler

2025 Mart ayında Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan Uçak Bileti yüzde 26,03 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları şu şekilde oldu:

• Porselen Ev Eşyası yüzde -14,19

• Kıvırcık yüzde -7,98

• Zeytinyağı yüzde -2,89

• Yemek Odası Takımı yüzde -2,19

• Balık yüzde -2,18

• Deodorant yüzde -1,75

• Yer Fıstığı yüzde -1,23

• Pul Biber yüzde- 0,91

• Hazır Çorbalar yüzde -0,39